شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكننا إيقاف الاحتباس الحرارى؟ دراسة جديدة تثير الانتقادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إحدى المجلات العلمية في التراجع عن ادعائها بأننا تجاوزنا نقطة اللاعودة ولا يمكن إيقاف الاحتباس الحراري بعد أن عارض الخبراء البريطانيون النتائج، حيث تدعي الدراسة، أنه إذا أنهى البشر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غدًا، فسنظل نرى درجات حرارة عالمية مستمرة في الارتفاع لعدة قرون.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انتقد علماء بريطانيون المجلة الرائدة "ساينتفيك ريبورتس" بشدة بعد أن نشرت بيانًا صحفيًا بعنوان: "إنهاء انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قد لا يوقف ظاهرة الاحتباس الحراري"، والتي لا تزال متاحة على الإنترنت.

وبعد رد الفعل العنيف، قامت المجلة بمراجعة بيانها الصحفي، معترفة أن التنبؤ يستند إلى نموذج كمبيوتر معين، ويجب اختبار النتائج على "نماذج بديلة".

كان ريتشارد بيتس، أستاذ تأثيرات المناخ في جامعة إكستر، من بين الذين انتقدوا الدراسة، وقال فى حديثه مع صحيفة التايمز: "بينما يشير البيان الصحفي إلى أن الاحترار العالمي قد لا يمكن إيقافه الآن لعدة قرون، فإن نتيجة النموذج في هذه الورقة ليس مقنع".

وأضاف بيتس: "النموذج الذي لم يتم استخدامه في إسقاطات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لم يثبت أنه يتمتع بالمصداقية الكافية لدعم التنبؤات الواثقة، ويتناقض مع النماذج الأكثر رسوخًا وتقييمها على نطاق واسع في العديد من عملياتها المادية".