شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تحظر مبيعات سيارات الوقود الأحفوري بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت تقارير حديثة من Financial Times و BBC أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن عن حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030، أي قبل خمسة أعوام من أحدث الخطط، وقبل 10 سنوات من الموعد المخطط له منذ البداية.

وستستمر مبيعات السيارات الهجينة - تلك التي تحتوي على محركات كهربائية وكذلك محركات الوقود - حتى عام 2035 ، لكن السيارات التى تعمل بالغاز النقي (البنزين) ومركبات الديزل ستختفي بسرعة من الوكلاء، ويقال إن الجدول الزمني المتسارع يهدف إلى تحفيز سوق السيارات الكهربائية والمساعدة في تقريب المملكة المتحدة من أهدافها المناخية.

وللمساعدة، ورد أن الحكومة مستعدة لإنفاق 500 مليون جنيه إسترليني (حوالي 660 مليون دولار) على بناء البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في البلاد، ويمكن أن يأتي إعلان في أقرب وقت الأسبوع المقبل، وهناك فرصة أن يعلن جونسون عن قطع أكثر ملاءمة لعام 2032 ، لكن يُعتقد أنه "يميل" لصالح عام 2030.

وقد لا يكون صانعو السيارات سعداء، حيث امتنعت عدد من شركات صناعة السيارات عن المناقشات السابقة حول الانتقال إلى مستقبل السيارات الكهربائية بالكامل، فيما جادل البعض بأن حظر السيارات الهجينة سيكون محدودًا للغاية، بينما حذرت شركة اخرى من أنها قد تعيد التفكير في استثماراتها في المملكة المتحدة إذا كان هناك حظر للسيارات الهجينة، وقد يؤدي الحظر المتأخر قليلاً إلى تسهيل الانتقال، ولكن لن يكون لدى الشركات مساحة كبيرة للتنفس.