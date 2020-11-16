مبيعات Nintendo Switch تجاوزت 735000 في أكتوبر

دبي - يزن راشد - أصدرت شركة NPD Group أرقام مبيعات منصة الألعاب Nintendo Switch في الولايات المتحدة، مما يمنحنا نظرة أفضل حول كيفية أداء المنصة.

ووفقًا للشركة، فقد مرّ عامان جيدان بالنسبة لمنصة Nintendo Switch، حيث شهدت عائلة Switch المبيعات الأقوى في شهر أكتوبر حتى الآن في الدولة هذا العام.

وكان جهاز الألعاب اللوحي هو منصة الألعاب الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة على مدار الثلاثة والعشرين شهرًا الماضية، متفوقة على مبيعات PlayStation 4 و Xbox One.

وتجاوزت المبيعات الكلية لمنصة الألعاب – 68.3 مليونًا في جميع أنحاء العالم – مبيعات منصة NES.

وباعت نينتندو أكثر من 735000 منصة Switch و Switch Lite في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر، بينما باعت حتى الآن 22.5 مليون وحدة في الولايات المتحدة.

وتقول الشركة: يمثل ذلك زيادة بنسبة 136 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما يقول (نيك تشافيز) Nick Chavez، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في نينتندو أمريكا: نحن متحمسون بشأن زخمنا.

ويعزو تشافيز الزيادة الكبيرة في شهر أكتوبر إلى الإمدادات الأفضل من المخزون، حيث يكون من الصعب غالبًا العثور على Switch ضمن أرفف المتاجر هذا العام على وجه الخصوص.

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وقد تفاقم الطلب بسبب الوباء والنجاح الهائل للعبة Animal Crossing: New Horizons، مما جعل الشركة تشهد طلبًا غير مسبوق على Nintendo Switch على مدار العام.

ويعد توقيت الإعلان مثيرًا للاهتمام، حيث شهد هذا الأسبوع أيضًا إطلاق كل من PlayStation 5 و Xbox Series S و Xbox Series X.

ومع اقتراب موسم العطلات، فإن المنافسة تزداد، مما قد يؤدي إلى خسارة Nintendo Switch للقب منصة الألعاب الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة على مدار الثلاثة والعشرين شهرًا الماضية.

ولدى نينتندو عدد قليل من الإصدارات الكبيرة لتعزيز نجاحها، ومن ضمنها Mario Kart Live: Home Circuit و Hyrule Warriors: Age of Calamity.

وتعتقد الشركة أنها ليست مضطرة لدخول منافسة مباشرة مع سوني ومايكروسوفت.

ويقول تشافيز: من المثير دائمًا دخول منصات الألعاب الجديدة إلى سوق ألعاب الفيديو، ومن الرائع وصول منصات PlayStation 5 و Xbox Series S و Xbox Series X إلى السوق، ونعتقد أن Nintendo Switch تحتل موقعًا مختلفًا تمامًا، ولديها عرض فريد للمتسوقين واللاعبين.