شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرباح شركة الألعاب تينسنت الفصلية تقفز 89% فى الصين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الألعاب والشبكات الاجتماعية الصينية العملاقة Tencent Holdings Ltd عن زيادة تجاوزت التوقعات بنسبة 89% فى الأرباح الفصلية، مدعومة بألعاب الفيديو والشركات الإعلانية، حيث سجلت أكبر شركة ألعاب في العالم من حيث الإيرادات 38.5 مليار يوان (5.8 مليار دولار) ربحًا للأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد كان ذلك أعلى من تقدير متوسط ​​المحللين البالغ 30.81 مليار يوان، وفقًا لبيانات رفينيتيف، فيما زادت الإيرادات 29٪ إلى 125.4 مليار يوان، وقد استفاد العملاق الصيني من النمو الصحي في دفع المستخدمين مقابل ألعاب الفيديو في الصين والأسواق الدولية.

كما أبلغت لعبتها الرئيسية Honor of Kings عن تسجيل 100 مليون مستخدم نشط يوميًا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، وقالت Tencent إنه بعد تفشي COVID-19، يبدو أن النشاط الإعلاني في الصين قد عاد إلى حد كبير إلى طبيعته، مع نمو سريع في القطاعات مثل التعليم وخدمات الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية.

لكن تينسنت قالت إن الإيرادات من خدماتها السحابية وغيرها من خدمات الأعمال، وهي محرك نمو محتمل في المستقبل، تأثرت بالتأثير المستمر للوباء، مثل التأخير في نشر المشروع والاشتراكات الجديدة في العقود، وقالت تينسنت: "كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي أقل من الأرباع السابقة، والتي نتوقع أن تكون مؤقتة بطبيعتها".