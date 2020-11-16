شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين جهازي ماك بوك Pro وAir مع معالج إنتل ومعالج أبل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل مؤخرا نسخ MacBook Pro و MacBook Air بمعالج Apple M1 الجديد بدلًا من معالجات إنتل، حيث كشفت الشركة في مؤتمرها الذى عقد في 10 نوفمبر عن أول معالج لها والذى وفرته في أجهزة ماك بوك برو وماك بوك أير، وفيما يلي نعرض الفرق بين الرقاقتين كما يلى:

تأتى نسخة ماك بوك برو بحجم 13 بوصة في الجهازين ببعض المواصفات المتطابقة بما في ذلك شاشة Retina 2560×1600 بحجم 13.3 بوصة، لكن الفارق يتعلق بالأداء حيث ان نسخة إنتل تصدر بالجيل الثامن من معالج إنتل Core I5 رباعي الأنوية بتردد 1.7GHz، أما نسخة الـApple M1 فهي تصدر برقاقة Apple M1 التي تحمل معالجًا ثماني الأنوية مع معالج رسوميات بـ7 انوية و وحدة للذكاء الصناعي بـ16 نواة

لعل الفرق بين النسختين سيكون في نقطة ذاكرة الوصول العشوائي، حيث أن جهاز إنتل يصدر بخيارات ذاكرة حتى 16GB لكن قابلة للتغيير، او قابلة للإصلاح بشكل اكبر، بينما نسخة الـApple M1 فلا يمكن تغيير ذاكرة الوصول العشوائي، واذا حدث لها اي عطل فإن الجهاز بالكامل سيتم تغييره لأن الـSoC يحمل المعالج ومعالج الرسوميات وذاكرة الوصول العشوائي في نفس المكان على شريحة واحدة، ستكون هذه معضلة كبيرة جدًا.

في نسخة M1 سيستمر الجهاز لـ17 ساعة من تصفح الإنترنت مقارنة بـ10 ساعات لنسخة إنتل، او 20 ساعة مع تطبيق Apple TV مقارنة بـ10 ساعات على نسخة إنتل ايضا، وفي الجهاز الـPro يبدأ السعر من 1300 دولار لنسخة M1 ويزيد السعر في نسخة إنتل ليبدأ من 1800 دولار امريكي، طبعًا مع SSD بسعة 512GB ليس 256GB، بينما Air فهو يبدأ من 1000 دولار فقط.