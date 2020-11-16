شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق أجهزة أيباد جديدة والجيل الثالث من AirPods بالنصف الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محلل أبل الشهير Ming Chi-Kuo في مذكرة بحثية جديدة للمستثمرين أن الشركة ستطلق على الأرجح جهاز iPad جديدًا بشاشة LED صغيرة و سماعات AirPods 3 جديدة في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2021، ومن المتوقع أن تتعاقد شركة أبل مع الشركة المصنعة الصينية Jialianyi لتقنية الألواح اللينة LCP (البوليمر البلوري السائل) ، مما يجعل الشركة جزءًا من سلسلة التوريد لمنتجات أبل المختلفة.

وباستخدام تقنية LCP ، ستتمكن أبل من استخدام اتصال مرن بين المكونات، مع إمكانات نقل بيانات عالية السرعة وزمن وصول منخفض، ويبدأ mini-LED ‌iPad‌ الإنتاج الضخم في النصف الأول من عام 2021، بمكونات صوتية وبصرية متطورة.

فيما تتمتع شاشات Mini LED بجميع مزايا شاشة OLED تقريبًا، دون عيوبها مثل الاحتراق، وما إلى ذلك، ووفقًا لكوو ، يُقال أن أبل لديها 7 منتجات في طور الإعداد مع شاشات LED صغيرة وهى iMac Pro بشاشة 12.9 بوصة و ‌iPad Pro‌ مقاس 27 بوصة ، و MacBook Pro مقاس 14.1 بوصة ، و MacBook Pro‌ مقاس 16 بوصة، و iPad‌‌ مقاس 10.2. بوصة ، و iPad‌‌‌ mini مقاس 7.9 بوصة.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن تطلق أبل الجيل الثالث من سماعات AirPods العادية في النصف الأول من عام 2021، وسيكون لهذه AirPods جذع أقصر وتصميم أطراف أذن قابلة للاستبدال مشابه لـ AirPods Pro ، وستعمل على تحسين عمر البطارية ولكنها لن تدعم بالمواصفات المتميزة مثل إلغاء الضوضاء، إذ ستزود هذه المواصفات بسلسلة AirPods Pro.