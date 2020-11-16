شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتحول فلوس على واتس آب .. 7 حاجات خلي بالك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم طرح خدمة مدفوعات واتس آب في الهند ومن المنتظر أن تصل لمزيد من البلدان قريبا، حيث ستتيح هذه الميزة إرسال الأموال من داخل تطبيق واتس آب، ولإرسال الأموال عبر واتس آب في الهند، يجب أن يكون لديك حساب مصرفي وبطاقة خصم في الهند، كما يمكنك إرسال الأموال على واتس آب لأي شخص يستخدم تطبيق UPI المدعوم، لكن هناك مجموعة من الأشياء يجب معرفتها لتجنب عمليات الاحتيال باستخدام مدفوعات واتس آب كما يلى:

- لن يتصل واتس آب أبدًا أو يرسل رسالة لمساعدتك في تنشيط المدفوعات لن يطلب واتس آب منك أبدًا معلومات متعلقة بالدفعات أو معلومات مصرفية لإعداد المدفوعات على رقم واتس آب الخاص بك، العملية برمتها سهلة وسيتعين عليك القيام بها بنفسك، فلا تصدق أي مكالمة أو رسالة تدعي مساعدتك في إعداد مدفوعات واتس آب على رقم هاتفك المحمول، فهذه عملية احتيال.

- ليس لدى واتس آب للمدفوعات رقم رسمي لخدمة العملاء لا تبحث عن رقم خدمة العملاء لمدفوعات واتس آب على Google، فلا توجد أرقام رسمية لخدمة العملاء لمدفوعات واتس آب، وإذا صادفت أي رقم لخدمة عملاء واتس آب، فاعلم أنه متصل بالاحتيال، وفي حالة وجود أي مشكلة في Payments ، تواصل مع البنك الذي تتعامل معه على الفور.

- يؤدي الضغط على زر "دفع" إلى خصم الأموال من حسابك المصرفي إذا تلقيت أي طلبات مدفوعات على واتس آب ، فاعلم أنه في اللحظة التي تضغط فيها على "Tap" ، فإنك توافق على المعاملة وسيتم خصم الأموال من حسابك المصرفي، لذا كن حذرًا قبل قبول طلبات الدفع.

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-لا تشارك أبدًا تفاصيل بطاقتك أو OTP أو UPI PIN مع أي شخص قد تؤدي مشاركة OTPs و UPI pin عبر واتس آب إلى عمليات احتيال مالية مباشرة، لا تشارك هذه المعلومات مع أي معلومات مصرفية أخرى مع أي شخص عبر واتس آب. لست مطالبًا بمشاركة رقم التعريف الشخصي UPI الخاص بك مع أي شخص لاستخدام مدفوعات واتس آب.

- لا تضغط على روابط غير معروفة تحصل عليها على واتس آب تجنب الضغط فوق أي رابط تحصل عليه مع رسالة نصية عبر واتس آب، إذ يمكن استخدام هذه الروابط في "سرقة" الأموال من حسابك المصرفي.

- لا تقبل إلا طلبات المدفوعات من أشخاص معروفين على واتس آب إذا لم يكن شخص ما مدرجًا في قائمة جهات اتصال واتس آب الخاصة بك ، فكن حذرًا جدًا قبل دفع المال لذلك الشخص. يوصيك واتس آب بشدة بقبول طلبات المدفوعات من الأشخاص المعروفين على واتس آب فقط. على سبيل المثال ، إذا تلقيت طلب مدفوعات من شخص يدعي أنه صديقك ولكن من رقم هاتف مختلف على واتس آب ، فاتصل بصديقك للتحقق أولاً.