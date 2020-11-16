شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتحول فلوس على واتس آب .. 7 حاجات خلي بالك منها والان مع تفاصيل الخبر
لن يطلب واتس آب منك أبدًا معلومات متعلقة بالدفعات أو معلومات مصرفية لإعداد المدفوعات على رقم واتس آب الخاص بك، العملية برمتها سهلة وسيتعين عليك القيام بها بنفسك، فلا تصدق أي مكالمة أو رسالة تدعي مساعدتك في إعداد مدفوعات واتس آب على رقم هاتفك المحمول، فهذه عملية احتيال.
لا تبحث عن رقم خدمة العملاء لمدفوعات واتس آب على Google، فلا توجد أرقام رسمية لخدمة العملاء لمدفوعات واتس آب، وإذا صادفت أي رقم لخدمة عملاء واتس آب، فاعلم أنه متصل بالاحتيال، وفي حالة وجود أي مشكلة في Payments ، تواصل مع البنك الذي تتعامل معه على الفور.
إذا تلقيت أي طلبات مدفوعات على واتس آب ، فاعلم أنه في اللحظة التي تضغط فيها على "Tap" ، فإنك توافق على المعاملة وسيتم خصم الأموال من حسابك المصرفي، لذا كن حذرًا قبل قبول طلبات الدفع.
قد تؤدي مشاركة OTPs و UPI pin عبر واتس آب إلى عمليات احتيال مالية مباشرة، لا تشارك هذه المعلومات مع أي معلومات مصرفية أخرى مع أي شخص عبر واتس آب. لست مطالبًا بمشاركة رقم التعريف الشخصي UPI الخاص بك مع أي شخص لاستخدام مدفوعات واتس آب.
تجنب الضغط فوق أي رابط تحصل عليه مع رسالة نصية عبر واتس آب، إذ يمكن استخدام هذه الروابط في "سرقة" الأموال من حسابك المصرفي.
إذا لم يكن شخص ما مدرجًا في قائمة جهات اتصال واتس آب الخاصة بك ، فكن حذرًا جدًا قبل دفع المال لذلك الشخص. يوصيك واتس آب بشدة بقبول طلبات المدفوعات من الأشخاص المعروفين على واتس آب فقط. على سبيل المثال ، إذا تلقيت طلب مدفوعات من شخص يدعي أنه صديقك ولكن من رقم هاتف مختلف على واتس آب ، فاتصل بصديقك للتحقق أولاً.
إنها عادة جيدة أن تتصل دائمًا وتتحقق من المعاملة قبل وبعد الدفع لشخص فوق UPI، وسيساعدك هذا على تأكيد ما إذا كان قد تم دفع الأموال إلى الشخص المناسب أم لا.
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