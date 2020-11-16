شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف.. أكبر اصطدام لمجرة درب التبانة على الإطلاق حدث قبل 11 مليار سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدم علماء الفيزياء الفلكية نماذج حاسوبية معقدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنتاج شجرة عائلة لمجرة ​​درب التبانة، حيث كشف البحث أنها شهدت أكبر اصطدام لها على الإطلاق عندما كانت في مراحلها التكوينية منذ حوالي 11 مليار سنة، حيث كانت الاصطدامات بين المجرات شائعة في ماضي مجرتنا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حدثت التصادمات والاندماجات البارزة الأخرى لمجرتنا منذ حوالي 10 مليارات سنة، وبعد فترة وجيزة من ظهور اصطدام سيكويا، جاء اصطدام Gaia-Enceladus، قبل تسعة مليارات سنة في الماضي، والذي كان يُعتقد سابقًا أنه أكبر اصطدام لمجرة درب التبانة على الإطلاق، قبل أن يكتشف علماء الفلك كراكن.

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وكان يُعتقد في السابق، أن الاصطدام مع مجرة ​​Gaia-Enceladus-Sausage، الذي حدث منذ حوالي تسعة مليارات عام، كان أكبر حدث تصادم، ولكن حدث الاندماج مع مجرة كراكن قبل 11 مليار سنة كان الأكبر، عندما كانت مجرة ​​درب التبانة أقل حجمًا بأربعة أضعاف، ونتيجة لذلك، لا بد أن الاصطدام مع كراكن قد غيّر بالفعل شكل درب التبانة في ذلك الوقت.

وعرف العلماء لبعض الوقت أن المجرات يمكن أن تنمو من خلال اندماج المجرات الأصغر، ولكن حتى الآن كان أصل مجرتنا لغزا، ولتحديد كيف نمت مجرتنا القديمة إلى حجمها الهائل الذي يزيد عن 100000 سنة ضوئية عبر الأذرع الحلزونية على شكل قلب الفول السوداني، تحول الباحثون إلى الذكاء الاصطناعي