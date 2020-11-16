شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف توقف تشغيل اقتراحات Siri على هاتفك الأيفون × 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تصميم مساعدات الذكاء الاصطناعى مثل Siri من أبل لتكون لتسهل عليك حياتك، وتتوقع ما تريد القيام به وتقديم اقتراحات ذكية لتبسيط يومك، وفى الواقع، هذا يعنى أن Siri غالبًا ما تقدم اقتراحات فى أماكن مثل البحث وشاشة القفل، لكن إذا لم تكن من محبى اقتراحات Siri، فيمكنك إيقاف تشغيلها بسهولة على هاتف iPhone الخاص بك، أو فقط تخصيص التطبيقات التى يمكنها الاستفادة من اقتراحات Siri.

كيفية إيقاف تشغيل اقتراحات Siri تمامًا:

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على هاتف iPhone الخاص بك.

2. قم بالتمرير لأسفل واضغط على "Siri & Search".

3. فى قسم "اقتراحات Siri"، قم بإيقاف تشغيل كل خيار من خيارات اقتراحات Siri التى تريد تعطيلها، واسحب الزر إلى اليمين لتعطيل الاقتراحات أثناء البحث أو على شاشة القفل أو على الشاشة الرئيسية أو عند المشاركة.

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كيفية إيقاف تشغيل اقتراحات Siri لتطبيقات معينة:

عندما تلاحظ Siri نمطا معينا- مثل بدء تشغيل تطبيق معين دائمًا فى وقت الظهيرة - سيبدأ الذكاء الاصطناعى فى اقتراح تشغيل التطبيق فى ذلك الوقت، وإذا كنت ترغب فى الحصول على بعض اقتراحات Siri ولكنك لا تريد أن يقدم Siri اقتراحات حول تطبيقات معينة، فيمكنك ضبط طريقة عمل Siri، كما يلى:

1. ابدأ تطبيق الإعدادات واضغط على "Siri & Search".

2. قم بالتمرير لأسفل إلى قائمة التطبيقات واضغط فوق التطبيق الذى تريد تعديله.

3. فى صفحة تفاصيل التطبيق، يمكنك تعديل كيفية تفاعل Siri مع هذا التطبيق.

لمنع Siri من تقديم اقتراحات حول التطبيق، قم بإيقاف تشغيل "التعلم من هذا التطبيق" عن طريق تمرير الزر إلى اليسار، كما يمكنك ضبط المكان الذى تقدم فيه Siri اقتراحات حول كل تطبيق باستخدام الأزرار الموجودة فى قسمى "On Home Screen" و "On Lock Screen".