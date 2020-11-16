شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ما تلعب Fortnite.. تفاصيل لا تعرفها عن Epic Games والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتردد اسم شركةEpic Games كثيرا في سماء صناعة الألعاب تارة بسبب اكتساح ألعابها لعدد التحميل واللاعبين|، وتارة بسبب مشاكلها مع شركة أبل وخلافاتها القضائية في هذا الشأن، وهنا نعرض تفاصيل مهمة عن هذه الشركة التي لا تعتبر مجرد مطور ألعاب عادي، فمنذ النجاح الدولي للعبة "Fortnite"، وأصبحت الشركة واحدة من أفضل المطورين في هذه الصناعة.

وفقا لما ذكره business insider، فإنه مع إطلاق الشركة لمتجرها، تحدت Epic Games هيمنة Steam ومطورهاValve ، وكذلك رفعت دعوى قضائية ضد أبل وجوجل بشأن العمولة العالية التي يفرضونها على المطورين لاستضافة التطبيقات على منصاتهم والتى تصل إلى 30٪.

كما توفر الشركة أداةEpic's Unreal Engine البرمجية التى يمكن للمطورين المستقلين استخدامها لإنشاء ألعابهم الخاصة، وتأتي ذلك مجانًا في Epic Games Store، وهو سوق مشابه لـ Steam.

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ويعد متجر Epic Games Store، الذي تم إطلاقه في أواخر عام 2018، أحدث بكثير من Steam ولكنه سرعان ما أصبح منافسًا.

كما أن لفترة من الوقت، كانت Epic Games هي المكان الوحيد للعب "Borderlands 3" على جهاز كمبيوتر، إذ يحتوي متجر Epic Games Store على واجهة بسيطة، فبمجرد إنشاء حساب، يمكنك اختيار اسم يتعرف عليك اللاعبون الآخرون به، ويمكن تغيير ذلك في أي وقت، ولكن مرة واحدة فقط كل أسبوعين.

تبادل هذه الأسماء مع الأصدقاء لإضافة بعضكم البعض على المنصة، بهذه الطريقة يمكنك اللعب معًا عبر الإنترنت، كما يمكنك إما شراء ألعاب من Epic Games Store مباشرة أو استرداد رموز الألعاب المشتراة من مطور تابع لجهة خارجية.