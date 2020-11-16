شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف مزايا بطارية iPhone 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المحلل مينج تشي-كو، الذى يعد الأشهر فيما يتعلق بتسريبات شركة أبل، أن ترتفع إيرادات الشركة بنسبة 100%على أساس سنوى فى عام 2021 بسبب التغيير فى مكونات بطارية هاتف أيفون 13، وذكر كو فى تقريره الأحدث شركة Taiwan Career Technology ستعود إلى الصورة بوصفها موردًا رئيسيًا لمجموعة منتجات أبل بالكامل فى عام 2021، ويشمل ذلك هواتف أيفون 13 فى النصف الثانى من 2021، وسماعات الأذن أير بودز فى النصف الأول من العام المقبل، وذلك بالإضافة إلى آيباد جديد مع شاشة من نوع mini LED سيُطلق فى الإطار الزمنى نفسه.

وتستخدم بطاريات أيفون 12 الحالى مزيجًا من الألواح اللينة والصلبة، ويُقال إن أيفون 13 سيتحول بالكامل إلى تقنية الألواح اللينة، وتحتوى بطاريات الألواح اللينة طبقات أقل مقارنةً ببطاريات الألواح الصلبة، وسيساعد هذا النوع الجديد من البطاريات فى توفير مساحة داخلية فى أجهزة أيفون، وبالتالى التقليل من تكلفة الإنتاج.

وتحتوى أجهزة أيفون للعام الحالى بطاريات أصغر قليلًا من هواتف أيفون 11 من العام الماضى، وبالنظر إلى استهلاك الطاقة الإضافى من مودم 5G عبر الهواتف الأربع، والشاشة الكبيرة لهاتف أيفون 12 برو، فإن أجهزة أيفون الجديدة لا تعمل جيدًا فيما يتعلق بالتحمل. لذا، فإن أبل تبحث عن طرق لإطالة عمر البطارية مع جعل هواتف أيفون أنحف، حسب العربية.

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ومن المتوقع أن تتلقى شركة Taiwan Career Technology العام المقبل ما بين 40 فى المئة إلى 50 فى المئة من طلبات البطاريات لهواتف أيفون 13، وأيفون 13 مينى، ومن المتوقع أن تزوِّد شركتا Unimicron، و Unitech، وهما موردان آخران، بطاريات لأجهزة أيفون القادمة.

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تأتى سماعات الأذن أير بودز 3 الجديدة بالتصميم ذاته لسماعات أير بودز برو الحالية، ومن المتوقع أن تفى شركة Taiwan Career Technology بطلبات اللوحات اللينة فى سماعات (أير بودز) نفسها. وكذلك فى عُلب الشحن.

وسيوفر المورد ذاته أيضًا لوحات ناعمة للمكونات الصوتية والبصرية لأجهزة (آيباد). ومن المتوقع إطلاق كل من أجهزة آيباد، وأير بودز 3 الجديدة فى وقت ما خلال النصف الأول من العام المقبل.