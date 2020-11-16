شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طرق تمكنك من حذف كافة بياناتك نهائيا من الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم الإنترنت بشكل مستمر، فإن معلوماتك الشخصية قد تكون مبعثرة فى كل مكان، ويمكنك الحصول على فكرة عن ذلك من خلال البحث عن اسمك على جوجل، إذ تترك آثارًا صغيرة لنفسك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وعمليات الشراء عبر الإنترنت وحسابات البريد الإلكترونى، لذا فحذف نفسك من الإنترنت ليس بالأمر السهل، لكن يمكن للخطوات التالية التى عرضها موقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى مساعدتك:

احذف نفسك من وسائل التواصل الاجتماعى:

وجودك على وسائل التواصل الاجتماعى له أكبر تأثير على بصمتك على الإنترنت، لذا يجب أن تبدأ من هنا، فمن المهم حذف حساباتك، وليس مجرد تسجيل الخروج أو التوقف عن استخدامها، فتقريبًا جميع منصات الوسائط الاجتماعية لديها عملية رسمية لإغلاق حسابك، لذا قم بزيارة كل مواقع التواصل الاجتماعى التى استخدمتها مثل فيس بوك و LinkedIn و تويتر و Reddit وما إلى ذلك، وثم بعملية حذف الحسابات، وسيحذف معظمهم المحتوى الخاص بك تمامًا فى غضون وقت قصير لا يتجاوز الـ 30 يومًا.

إذا لم تكن مستعدًا للالتزام بحذف جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعية الخاصة بك، فيمكنك جعل حساباتك خاصة على تيك توك و تويتر وإنستجرام وفيس بوك.

احذف نفسك من مواقع جمع البيانات والبحث عن الأشخاص:

مواقع جمع البيانات - التى يشار إليها عادةً باسم مواقع البحث عن الأشخاص - مهمتها تخزين كميات هائلة من البيانات عن الجميع، إذ تعرف هذه المواقع من أنت وتبيع تلك المعلومات لمن يريدها، وهذا بالكاد نصف المشكلة لأن جامعى البيانات هؤلاء لا يبيعون البيانات مباشرة عبر الإنترنت فقط، بل أن نموذج أعمالهم الأساسى هو بيع كميات هائلة من البيانات إلى المؤسسات الكبيرة.

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يمكنك حذف نفسك يدويًا من هذه المواقع واحدًا تلو الآخر، كما يمكنك استخدام الخدمات عبر الإنترنت للقيام بذلك نيابة عنك، إلا أنها ليست مجانية، كما ستحتاج إلى اشتراك مستمر لأن حذف المحتوى الخاص بك من مواقع جمع البيانات غالبًا ما يكون مؤقتًا فقط، ويمكنك أن تجد نفسك مرة أخرى فى قاعدة البيانات الخاصة بهم بعد أشهر.

احذف حسابات التسوق عبر الإنترنت:

ينطبق الشيء نفسه على التجار ومواقع التسوق على الإنترنت، إذ يحتفظ كل موقع إلكترونى قمت بعملية شراء من خلاله ببعض السجلات والملف الشخصى الخاص بك، لذلك يجب عليك زيارة كل موقع، مثل Amazon و Best Buy و eBay وأى مكان آخر قمت فيه بإنشاء حساب وطلب الحذف.

ولا يقوم العديد من تجار التجزئة بتضمين رابط فى أى مكان على موقعهم لهذا الغرض، فإذا لم تتمكن من العثور على واحدة، فتواصل مع خدمة العملاء لحذف حسابك.

إزالة مشاركات المنتدى القديمة والتعليقات والمناقشات:

إذا وصلت إلى هذا الحد، فمن المحتمل أن يكون تواجدك على الإنترنت ضعيفًا، لكن لا تنسَ أى تواجد تركته على مواقع الويب فى شكل تعليقات ومناقشات ومنشورات، وستكون هذه الخطوة هى الأصعب فى الإزالة، على الرغم من أنه لا توجد طريقة قياسية لإزالة التعليقات من منتدى أو فى أسفل أى مقالة، لذلك فإن خيارك الوحيد القابل للتطبيق هو التواصل مع مالك موقع الويب أو مدير الموقع وطلب المحتوى الخاص بك تم الحذف.

تعطيل حسابات البريد الإلكترونى الخاصة بك

إذا كنت تريد حقًا مسح وجودك عبر الإنترنت، فسيتعين عليك إلغاء تنشيط حسابات البريد الإلكترونى وحذفها أيضًا، رغم أن هذا هو المكان الذى قد يكون فيه حذف نفسك من الإنترنت غير عملى إلى حد كبير، إذ يحتاج الجميع تقريبًا إلى حساب بريد إلكترونى للوجود فى القرن الحادى والعشرين، لكن إذا كنت ترغب فى فعل ذلك، فلكل خدمة بريد إلكترونى طريقة مختلفة لإلغاء تنشيط الحسابات، عليك البحث عنها ومعرفتها.