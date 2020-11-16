شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو آيفون 12 مينى يشكون من عيب بالهاتف الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكا عدد من أصحاب هواتف "أيفون 12 مينى" الجديدة من ظهور عيب فنى خطير فى هواتفهم، وقال عدد من أصحاب هواتف "أيفون 12 ميني"، بحسب موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص، إنهم واجهوا تجربة صعبة من أن الشاشة اللمسية لا تستجيب جزئيا عند تفعيل شاشة القفل، وأوضح المستخدمون إنه حتى مع التمرير السريع لإلغاء القفل باستخدام الإبهام يحتاج المستخدمون إلى الأصابع الأخرى لفتح قفل هاتف "آيفون 12 ميني"، وهو ما يراه الكثيرون غير مفيد لهاتف تم تصميمه تحديدا للاستخدام بيد واحدة.

ويشكو عدد من مستخدمى لهاتف "آيفون 12 ميني" من أن المشكلة قد تعود إلى التوصيل أو استخدام غطاء لحماية الهاتف، بينما أشار آخرون إلى أن المشكلة قد تم إصلاحها عند توصيل الهاتف أو استخدامه بدون غطاء.

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ولم ترد أبل على طلبات التعليق على تلك المشكلة، التى يبدو أنها ليست مجرد حادثة فردية، بل منتشرة لدى عدد كبير من مستخدمى هواتف "آيفون 12 ميني" الجديد.

جدير بالذكر أعلنت أبل فى أكتوبر عن iPhone 12 mini ، وكانت المرة الأولى التى تستخدم فيها أبل "mini" فى تسمية هواتف أيفون الخاص بها، وذلك بعد استخدامه بـ iPod mini وiPad mini وMac mini سابقًا.