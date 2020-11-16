شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء فنلنديون يخططون لإنتاج الطعام من الهواء والماء والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علماء فنلنديون أنه من الممكن إنتاج الطعام من الهواء والماء والكهرباء حيث سيتم ذلك فى مختبرات خاصة، ويعتزم العلماء إنتاج بروتين صناعى، بحيث سيكون شديد التركيز ويمكن أن يكفى ميلليجراما منه لإطعام ما يصل إلى 10 أشخاص، ووفقا للعلماء، فإن البروتين، وخلال فترة 10 سنوات، سينافس فول الصويا من حيث السعر، مشيرين إلى أنه يتكون من بكتيريا التربة التى تتغذى على الهيدروجين، والذى بدوره يتم فصله عن الماء باستخدام الكهرباء، وفق موقع "ToDay News Ufa".

وفى الوقت نفسه، أكد العلماء أن عملية الإنتاج ستكون صديقة للبيئة، حيث ستكون انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من العملية فى الغلاف الجوى منخفضة للغاية.

ويتضمن المنتج 50% بروتين و25% كربوهيدرات و10% دهون، ومن المخطط إنتاج الدفعة الأولى منه بحلول عام 2020.

ويتوقع الكثير من العلماء أن تصبح الطابعات ثلاثية الأبعاد أكثر شيوعًا وتستخدم في صنع الطعام فى المستقبل مثل الكعك والحلويات فى المستقبل، وقد أعلنت مؤخرا أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة أنها ستعمل مع شركة 3D Bioprinting Solutions الروسية لتطوير تقنية طباعة حيوية ثلاثية الأبعاد مبتكرة لتطوير لحم الدجاج.

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وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد نشأت فكرة "لحوم المستقبل" استجابة للشهرة المتزايدة لنمط الحياة الصحي، والزيادة السنوية في الطلب على بدائل اللحوم التقليدية والحاجة إلى تطوير طرق إنتاج غذاء أكثر صداقة للبيئة، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء أول "ناجتس دجاج" منتجة في المختبر في العالم.