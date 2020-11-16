شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تواصل تعاونها المكثف مع مطورى الألعاب وتطلق لعبة Camel Dash على منصة HUAWEI AppGallery والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هواوي عن استمرار تعاونها المكثف مع مطوري الألعاب لمساعدتهم على الوصول إلى المزيد من المستخدمين وزيادة إيراداتهم وتقديم تجارب مذهلة عبر منصة HUAWEI AppGallery، حيث قامت هواوي بإطلاق إحدى ألعاب استوديوBoss Bunny Games الشهيرة وهي لعبة Camel Dash على منصة HUAWEI AppGallery. حيث تجمع اللعبة الجديدة بين متعة وإثارة الألعاب السهلة والمسلية من جهة وعناصر الثقافة العربية من جهة أخرى، وهي متاحة الآن للتحميل والبدء باللعب عبر منصة HUAWEI AppGallery.

تمت إضافة اللعبة التي أطلقها مؤخراً استوديوBoss Bunny Games لتطوير الألعاب ومقره دولة الإمارات إلى منصة HUAWEI AppGallery التي تشهد انتشاراً سريعاً على أجهزة HONOR وHUAWEI. وسيحظى اللاعبون بفرصة للاختيار من العديد من الشخصيات المحلية المرحة أو الجمال لتقودهم عبر عوالم ومستويات مختلفة.

وفي هذه المناسبة، قال "جيرنت بونغاي"، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لإستوديو Boss Bunny: "مع استمرار وتيرة التوسع السريعة لمنصةHUAWEI AppGallery في دولة الإمارات العربية المتحدة، والنمو المذهل للمطورين، يسعدنا إطلاق اللعبة على المنصة. ونحن على ثقة بأن HUAWEI AppGallery ستقدم الأفضل لتوفير تجربة مميزة للعبة Camel Dash ولاعبيها ".

من جانبه، قال "آدم شياو"، المدير العام لخدمات الهواتف الذكية وسحابة المستهلك في مجموعة هواوي لأعمال المستهلك في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن متحمسون للعمل مع شركائنا المحليين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين اختاروا منصة HUAWEI AppGallery لإيصال تطبيقاتهم إلى جمهورهم. وقد شهدت المنصة العديد من التجارب الناجحة للمطورين المحليين والعالميين ويشرفنا أن نشهد تجربة متميزة جديدة. ونؤكد التزامنا بدعم نجاح شركائنا والاستمرار في تمكينهم بكل الموارد والأدوات التي يحتاجونها للوصول إلى قاعدة مستخدمين أكبر وتحقيق النمو وإمتاع المستهلك."

منذ إطلاقها، تحوّلت منصة HUAWEI AppGallery بسرعة إلى أحد أهم ثلاثة متاجر للتطبيقات في العالم. وعندما يتعلق الأمر بالألعاب، ترسّخ منصة HUAWEI AppGallery مكانتها سريعاً لتصبح الوجهة الجديدة الحماسية للاعبين على الأجهزة المحمولة حيث تتيح أقوى وأشهر الألعاب للتنزيل على أجهزة HUAWEI وHONOR.

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وتضم منصة HUAWEI AppGallery أكثر من 460 مليون مستخدم وهي متاحة في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وتلتزم المنصة بتزويد مستخدميها بأفضل تجربة لتنزيل التطبيقات من خلال التواصل المستمر والمكثف مع مطوري التطبيقات الشهيرة ودعوتهم للانضمام إليها. حتى الآن، وصلت منصة HUAWEI AppGallery إلى محفظة رائعة من التطبيقات عبر 18 فئة متنوعة منها الألعاب والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

يمكنك زيارة منصة HUAWEI AppGallery الآن لتنزيل ألعاب Boss Bunny:

https://appgallery.huawei.com/#/app/C102928049?locale=en_US&source=appshare&subsource=C102928049