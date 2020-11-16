شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب صورة لسماعات أبل السرية عن طريق الخطأ.. اعرف أبرز مزاياها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تكون أبل قد سربت عن طريق الخطأ شكل سماعات الرأس من خلال رمز بالنسخة الاختبارية بتحديث الأيفون، حيث تم العثور على أيقونة السماعات بالإصدار التجريبى من iOS 14.3، ووفقًا للأدلة التى قدمها موقعى 9to5Mac وMacRumors، تم رصد الرمز فى الإصدار التجريبى من تطبيق Find My.

ويُظهر مقطع فيديو تم نشره على تويتر عدسة مكبرة تحوم فوق أيقونة سماعات الرأس، ويحتوى المقطع القصير نفسه أيضًا على حقيبة سفر وحقيبة ظهر، والتى يربطها الناس الآن بـ "AirTags" التى يشاع تطويرها من قبل أبل، ويقال إنها ستتصل بأشياء مثل الأمتعة أو المفاتيح الخاصة بك حتى تتمكن من استخدام هاتفك بسهولة لتحديد موقعها.

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وحقيقة أن كل هذه الرموز موجودة فى الإصدار التجريبى من تحديث تطبيق Find My يعنى أنك قد تتمكن أيضًا من استخدام هاتفك لتحديد موقع سماعات الرأس الجديدة، ويعتقد بعض الخبراء أن تضمين رمز سماعة الرأس الجديد فى 1OS 14.3 يعنى أنه سيتم إصدار سماعات الرأس جنبًا إلى جنب مع هذا التحديث، ولا توجد أى معلومات عن موعد طرح هذا التحديث رسميًا.

كما هو الحال مع جميع الشائعات والميزات التى تم اختبارها فى الإصدار التجريبى، لن نعرف أى خطط رسمية لشركة أبل حتى تؤكدها أبل نفسها، وفى سبتمبر، لكن ظهر على الإنترنت مقطع فيديو يزعم أنه يعرض سماعات AirPods Studio Premium المشاعة.

وفى شهر مارس من هذا العام، عثر 9to5Mac على رمزين آخرين لسماعات الرأس فى الإصدار التجريبى من iOS 14، ويبدو أن هذه الرموز تشير إلى أن سماعات الرأس ستأتى باللونين الأسود والأبيض.