شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسكون: آيفون 12 سيشهد طلبا قويا من المستخدمين خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت شركة Foxconn مورد أبل الأبرز، طلبًا قويًا على iPhone 12 الجديد فى ربع العطلات، وأكدت أنها ستواصل الاستثمار فى الولايات المتحدة كما هو مقرر وتطلع إلى صنع منتجات جديدة هناك، فيما قالت حكومة الولاية الشهر الماضى، إن استثمار فوكسكون البالغ 10 مليارات دولار المخطط له فى ولاية ويسكونسن الأمريكية لم يخلق وظائف كافية فى عام 2019 لكسب ائتمانات ضريبية، وهى السنة الثانية التى فشلت فيها الشركة فى تحقيق الأهداف التي وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها مكسب اقتصادى كبير.

وبالنسبة للكثيرين أصبح المصنع رمزًا للوعود الفاشلة في ولايات الغرب الأوسط والتي كانت أساسية لانتخابات ترامب عام 2016 لكنها انقلبت أمام الديمقراطي جو بايدن الأسبوع الماضي، وقالت فوكسكون إن خطتها الاستثمارية لا تعتمد على هوية الرئيس الأمريكي، ومع ذلك، كانت تستكشف خيار بناء خط إنتاج جديد هناك.

وقال رئيس مجلس الإدارة ليو يونغ واي في مؤتمر للمستثمرين "نواصل المضي قدمًا في ولاية ويسكونسن كما هو مخطط، ولكن يجب أن يتماشى المنتج مع طلب السوق ... قد يكون هناك تغيير في المنتج الذى نصنعه هناك"، وقال للصحفيين فى وقت لاحق إن المنتجات الجديدة المحتملة تشمل تلك المتعلقة بالخوادم والاتصالات والذكاء الاصطناعى.

وقد سعت شركة Foxconn في البداية إلى تقديم شاشات عرض كبيرة متقدمة لأجهزة التلفزيون في موقع ويسكونسن، وقالت لاحقًا إنها ستبني شاشات عرض بلورية سائلة أصغر بدلاً من ذلك، كما أعلنت شركة Foxconn عن تحقيق أرباح شبه ثابتة في الربع الثالث، متجاوزة تقديرات السوق وسط طلب قوي على أجهزة العمل عن بعد وسط اتجاه العمل من المنزل الناجم عن فيروس كورونا.

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وأظهرت حسابات رويترز أن الشركة سجلت أرباحًا صافية من يوليو إلى سبتمبر عند 30.8 مليار دولار تايواني (1.08 مليار دولار)، وذلك على أساس أرقام تسعة أشهر، مقابل 30.7 مليار دولار تايواني قبل عام، وذلك بالمقارنة مع متوسط ​​قدره 28.61 مليار دولار تايواني من 13 تقديرًا للمحللين جمعتها Refinitiv.

وقال المدير المالى ديفيد هوانغ إن إيرادات الربع الثالث انخفضت بنسبة 7% بسبب تأخير العملاء لإطلاق المنتجات، ومع ذلك، قال ليو إن شركة Foxconn شهدت طلبًا "أقوى من المتوقع" لكل من الهواتف الذكية والخوادم، مع شحنات قوية من iPhone 12 الجديد من Apple لدعم الإيرادات.

ويتوقع المحللون وليو أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة، ومن المرجح أن تقوم شركة Foxconn بتجميع جميع الطرز المتميزة و70 ٪ من الطرز الأخرى، وفقًا لما قاله المحللون، بما في ذلك تلك من Fubon Research ومقرها تايبيه، فيما تتوقع شركة Foxconn ارتفاع عائدات المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية بنسبة 10٪ في الربع الرابع، وكذلك العام المقبل.

وقد شكلت الإلكترونيات الاستهلاكية، بما في ذلك الهواتف الذكية، 41% من الإيرادات في الربع الثالث، تليها أجهزة الحوسبة السحابية بنسبة 28% ومنتجات الحوسبة الأخرى مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بنسبة 24%، فيما أظهرت البيانات الصادرة عن الباحث IDC أن شحنات الهواتف الذكية العالمية تراجعت 1.3% عن العام السابق في ربع سبتمبر، مما يؤكد ضعف الطلب خلال الوباء.