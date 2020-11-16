شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه وضع Vanish Mode فى ماسنجر لحذف الرسائل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة فيس بوك مؤخرا ميزة جديدة لتطبيقي ماسنجر وانستجرام وهي وضع Vanish Mode، والذى يتيح للمستخدمين حذف الرسائل بمجرد إغلاق نافذة المحادثة، حيث يجري تفعيله عن طريق السحب من أسفل المحادثة، وبمجرد إرسال الرسالة، ستبقى على الشاشة حتى يتم إغلاقها أو الانتقال إلى تطبيق آخر. بطبيعة الحال، يمكنك دائمًا أخذ صورة للرسالة قبل أن تختفي.
ميزة Vanish Mode
تعمل هذه الميزة مع كل من المحادثات الجماعية والمحادثات الفردية، وعلى الرغم من اختفائها على الفور، فقد كشفت فيس بوك أنها تبقى في النظام لمدة تصل إلى 14 يومًا، لذلك لا يتم حذفها على الفور كذلك فيحتوي انستجرام أيضًا على ميزة الرسائل الذاتية التدمير والتي تتيح للمستخدمين إرسال الصور وإعدادها لتختفي بمجرد أن يتم رؤيتها، ولكن ذلك لا ينطبق على الرسائل ما لم يتم إلغاء إرسالها.
وعند تشغيل الميزة، ستظهر الرسائل المرسلة للمستلم عندما تكون الدردشة مفتوحة، وبمجرد إغلاق المستخدم للدردشة، سيتم أيضًا حذف الرسالة، ومن ناحية أخرى، ستحتفظ ميزة الرسائل المختفية في واتس آب بالرسالة لمدة سبعة أيام في الدردشة قبل حذفها، ولتنشيط وضع فانيش، يتعين على المستخدمين فقط التمرير لأعلى في الدردشة الحالية، حيث يمكن للمستخدمين أيضًا إلغاء تنشيط الوضع ببساطة عن طريق التمرير لأعلى مرة أخرى، وتدعي الشركة أنه لأغراض أمنية، سيتعين على كل من المشاركين في الدردشة تنشيط وضع فانيش.
أيضًا إذا كان الوضع قيد التشغيل وأخذ أحد المشاركين لقطة شاشة، فسيتم إخطار المرسل بذلك، فيما بدأت الشركة في طرح وضع Vanish على Facebook Messenger اليوم في الولايات المتحدة وفي عدد قليل من البلدان الأخرى، وستظهر الميزة أيضًا على Instagram قريبًا.
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