شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصف إطلاق Xbox الجديد بـ"الأكبر فى تاريخ السلسلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت أن عملية إطلاق جهازى الألعاب Xbox Series X | S هو الآن أنجح ظهور لأول مرة فى تاريخ الشركة، حيث تقول أن الإطلاق حطم العديد من الأرقام القياسية فى أول 24 ساعة حيث تم بيع المزيد من وحدات التحكم الجديدة أكثر من أى جيل سابق، حيث أضافت Xbox Series S أعلى نسبة من اللاعبين الجدد لأى وحدة تحكم Xbox عند الإطلاق.

كما تم لعب المزيد من الألعاب، بإجمالى 3594 لعبة، على مدى أربعة أجيال، مسجلاً رقمًا قياسيًا لمعظم الألعاب التى تم لعبها على الإطلاق أثناء إطلاق وحدة تحكم Xbox، فيما يعنى الجيل التالى المزيد من طرق الاكتشاف واللعب، 70 بالمائة من وحدات التحكم Series X | S متصلة بأعضاء Xbox Game Pass الجدد والحاليين.

وقد تم إطلاق وحدة التحكم بأكثر من 40 لعبة جديدة ومحسّنة مثل Assassin’s Creed Valhalla وDestiny 2: Beyond Light وDirt 5 وThe Falconer وTetris Effect: Connected وWatch Dogs: Legion وYakuza: Like a Dragon مع 30 لعبة تدعم التوصيل الذكي.

وقد شهد الإطلاق بيع وحدة التحكم فى العديد من المناطق، وتقول مايكروسوفت إنها تعمل بلا كلل مع شركائها فى جميع أنحاء العالم لجلب أكبر عدد ممكن من وحدات التحكم إلى أكبر عدد ممكن من المعجبين بمرور الوقت وتشجع الجميع على تسجيل الوصول مع تجار التجزئة المحليين.

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لكن على الرغم من الأخبار السارة، فقد كشفت مايكروسوفت أنها لن تكشف عن أى أرقام مبيعات من سلسلة Xbox خلال الجيل القادم، حتى لو تفوقت على منافسيها.

وفى مقابلة مع The Guardian، كشف رئيس إكس بوكس Phil Spencer أنه لن يتم الكشف عن أرقام مبيعات Xbox Series، وبدلاً من ذلك، ستركز الشركة على أرقام المشاركة فى قاعدة اللاعبين الخاصة بهم.

وقال رئيس Xbox للمنفذ: "لا أريد أن يركز فريقى على [مبيعات وحدة التحكم]"، فالنتيجة الأساسية لكل العمل الذى نقوم به هو عدد اللاعبين الذين نراهم وعدد المرات التى يلعبون فيها. هذا هو ما يدفع Xbox. إذا بدأت فى تسليط الضوء على شيء آخر، علنًا وداخليًا، فسيغير تركيزنا ".