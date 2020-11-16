شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شحنات الهواتف الذكية فى الصين تنخفض بنسبة 27% فى أكتوبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية صينية أن شحنات الهواتف الذكية في الصين تراجعت بنسبة 27% فى أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، حيث تشير الأرقام إلى أن الطلب على الهواتف المحمولة ضعيف على الرغم من تعافي الصين من فيروس كورونا الجديد وأن شركة أبل ومنافسيها المحليين، مثل Huawei Technologies، سوف يتنافسون في سوق متقلص.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد شحنت شركات تصنيع الهواتف 25 مليون هاتف في أكتوبر مقارنة بـ34.6 مليون في العام السابق، وفقًا للأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT)، وهي مؤسسة فكرية مدعومة من الدولة، ويأتي ذلك بعد انخفاض سنوي بنسبة 36% في سبتمبر، إلى 22 مليون مقارنة بـ 34.7 مليون في سبتمبر 2019.

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وقد كشفت البيانات من شركات الأبحاث التابعة لجهات خارجية أن شركتي Apple وHuawei قد شهدتا انخفاض في الشحنات على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020، حيث أصدرت الشركتان هواتف رائدة جديدة في أكتوبر.

ولا يزال المحللون متفائلين بشأن استقبال كلا الجهازين على المدى القصير، على الرغم من أن الركود المستمر يشير إلى أن اتجاهات السوق العامة للقطاع لن تنعكس، فيما أعيد فتح منافذ البيع بالتجزئة في الصين على نطاق واسع بعد الإغلاق لوقف انتشار الفيروس التاجي، على عكس بعض البلدان الأخرى، فيما لا تصدر Apple وعلامات الهواتف الذكية المنافسة لها شحنات إقليمية علانية.