شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحاجة أم الاختراع.. ابتكار مدهش يحول الطيور إلى عمال نظافة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى العديد من المبدعين لإدخال التكنولوجيا في قطاع النظافة مثل باقي القطاعات الخدمية الأخرى لجعل مهمة العاملين في هذا القطاع أكثر سهولة وأسرع في إنجاز المهام، ورغم اختراع روبوتات تعمل في جمع القمامة دون تدخل البشر، إلا أن هناك اختراعات أخرى أكثر إبداعا تعتمد على الدمج بين التكنولوجيا الحديثة وبعض الكائنات الحية مثل الطيور، وفقا لـ"سبوتنيك".

ويرصد مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قيام أحد الأشخاص بتصميم آلة بسيطة موضوعة في مكان مفتوح بشكل يجذب الطيور إليها يمكنها منح الطائر الغذاء عندما يضع بداخل فتحة خاصة زجاجة فارغة أو غطاء أو أى شيء من المتعلقات التي يتم إلقاؤها في سلة المهملات.

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ولفت الفيديو إلى أن البداية كانت بقيام صاحب الاختراع بتدريب الطيور على المشاركة في أعمال النظافة عن طريق جعلها تدرك هذا الأمر وتكرره كل يوم، ويظهر الفيديو وضع صاحب الاختراع مجموعة من أغطية زجاجات فارغة بجوار فتحة خاصة في تلك الآلة المعدة لإخراج حبيبات الغذاء عندما يتم إسقاط أي شيء على فتحة خاصة.





وسبق ان أعلنت احدى الشركات التي تتبنى فلسفة المحافظة على البيئة، عن إطلاق مجموعة من الطيور المُدربة مهمتها جمع القمامة الصغيرة في مختلف أنحاء العاصمة الإماراتية أبوظبي في إطار جعل المدينة نظيفة تمامًا، وأشارت الشركة، ومقرها الرئيسي في أبوظبي، الى أنه جرى تدريب الببغاوات والغربان على مهمتها الجديدة، وهي على استعداد للإنقضاض في أي وقت لالتقاط القمامة في أبوظبي.

وسوف تظهر هذه الببغاوات في الحدائق العامة والمحميات في جميع أنحاء المدينة لإظهار أهمية التخلص من القمامة بشكل صحيح، وقال "جيرمان ألونسو مالو"، مُدرب الطيور: "هذه الطريقة الجديدة هي حل مشكلة ملحة"، مضيفًا: "إذا كان الطائر قادرًا على التقاط القمامة، فلماذا لا يستطيع البشر فعل الشيء نفسه؟".