شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IBM وAMD يتعاونان لتطوير تقنيات الأمن وعروض الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركتى IBM وAMD عن اتفاقية تطوير مشتركة متعددة السنوات لتعزيز وتوسيع عروض الأمن والذكاء الاصطناعى (AI) لكلتا الشركتين، وقال بيان إن اتفاقية التطوير المشتركة ستوسع هذه الرؤية من خلال البناء على البرمجيات مفتوحة المصدر والمعايير المفتوحة وهياكل النظام المفتوحة لدفع "الحوسبة السرية" في البيئات السحابية المختلطة.

وأضاف أن هذا سيدعم أيضًا مجموعة واسعة من المسرعات عبر الحوسبة عالية الأداء (HPC)، والقدرات المهمة للمؤسسات مثل المحاكاة الافتراضية والتشفير، حيث تحمي الحوسبة السرية البيانات أثناء معالجتها، ووفقًا لـ Gartner، من المحتمل أن تزيل الحوسبة السرية الحاجز المتبقي أمام اعتماد السحابة المختلطة للأعمال التجارية شديدة التنظيم أو أي منظمة معنية بوصول طرف ثالث غير مصرح به إلى البيانات المستخدمة في السحابة العامة.

وقال داريو جيل، مدير الأبحاث فى IBM: "إن التزام AMD بالابتكار التكنولوجي يتماشى مع مهمتنا لتطوير وتسريع اعتماد السحابة المختلطة للمساعدة في الاتصال بعالمنا الرقمى وتأمينه وتشغيله"، وأضاف "جيل" أن شركة IBM تركز على منح العملاء الاختيار والرشاقة والأمان فى عروضها السحابية المختلطة من خلال البحث المتقدم والتطوير وتوسيع نطاق التقنيات الجديدة.

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فيما قال "ماكر بيبرمستر" نائب الرئيس فى AMD "تتوافق هذه الاتفاقية بين AMD وIBM بشكل جيد مع التزامنا الطويل الأمد بالتعاون مع رواد الصناعة، حيث إن AMD متحمسة لتوسيع نطاق عملنا مع IBM على الذكاء الاصطناعي، وتسريع أعباء عمل مركز البيانات، وتحسين الأمان عبر السحابة".

وبالنسبة للعديد من الشركات، لا يزال تأمين البيانات شديدة الحساسية يمثل تحديًا: يعتبر الأمن السيبرانى حاليًا هو العائق الأول للتبنى بالإضافة إلى المعايير العليا لاختيار موفرى السحابة، وفقًا لبيانات من معهد IBM لقيمة الأعمال، بينما تساعد قدرة الحوسبة السرية على منع المهاجمين المحتملين والأشخاص السيئين من الوصول إلى المعلومات السرية، حتى في حالة الاختراق.

وقال البيان إن الحوسبة السرية للسحابة الهجينة تفتح إمكانات جديدة لتبني المؤسسات للحوسبة السحابية الهجينة، خاصة في الصناعات الخاضعة للتنظيم مثل التمويل والرعاية الصحية والتأمين، وأضافت أن المشاركة بين باحثي أيه إم دي واي بي إم في أنشطة التطوير المشتركة بموجب الاتفاقية جارية الآن.