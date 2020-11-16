شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سجن مهندس سابق بمايكروسوفت بتهمة الاحتيال.. اعرف عمل ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكمت محكمة محلية في سياتل على مهندس سابق بشركة مايكروسوفت بالسجن 9 أشهر لمحاولته الاحتيال على الشركة بمبلغ 10 ملايين دولار، ووفقًا لبيان صحفي رسمي صادر عن خدمات الإيرادات الداخلية، عمل فولوديمير كفاشوك، وهو مواطن أوكراني يعيش في واشنطن، في البداية كمقاول في شركة مايكروسوفت ثم كموظف اعتبارًا من أغسطس 2016 حتى تم فصله في يونيو 2018.

وفي فبراير 2020، أدين كفاشوك من قبل هيئة محلفين بخمسة تهم بالاحتيال الإلكتروني ، وستة تهم بغسل الأموال، وتهمتي سرقة هوية مشددة، وتهمتين لتقديم إقرارات ضريبية مزيفة، وحساب واحد لكل من الاحتيال عبر البريد، وجهاز الوصول الاحتيال، والوصول إلى جهاز كمبيوتر محمي لتعزيز الاحتيال.

ووفقًا للسجلات المرفوعة في القضية والشهادة في المحاكمة، شارك كفاشوك في اختبار منصة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت من مايكروسوفت واستخدم هذا الاختبار لسرقة "القيمة المخزنة بالعملة" (CSV) مثل بطاقات الهدايا الرقمية، كما أعاد كفاشوك بيع القيمة على الإنترنت ، باستخدام العائدات لشراء منزل بواجهة بحيرة بقيمة 1.6 مليون دولار وسيارة Tesla بقيمة 160.000 دولار.

Advertisements

وفي البداية، سرق مبالغ أصغر تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 12000 دولار باستخدام الوصول إلى حسابه الخاص، ومع تصاعد السرقات إلى ملايين الدولارات، استخدم حسابات بريد إلكتروني تجريبية مرتبطة بموظفين آخرين، كما حاول كفاشوك، وهو مطور برمجيات واسع الاطلاع، إخفاء الأدلة الرقمية التي من شأنها تتبع الاحتيال ومبيعات الإنترنت إليه.

كما استخدم خدمة "خلط" البيتكوين في محاولة لإخفاء مصدر الأموال التي تمر في النهاية إلى حسابه المصرفي، وإجمالاً، على مدار سبعة أشهر من نشاط كفاشوك غير القانوني، تم تحويل ما يقرب من 2.8 مليون دولار من البيتكوين إلى حساباته المصرفية والاستثمارية، كما قدم نماذج إقرار ضريبي مزيفة، مدعيا أن البيتكوين كانت هدية من أحد أقاربه.

وقال المحامي الأمريكي موران: "السرقة من صاحب العمل أمر سيئ بما فيه الكفاية، ولكن السرقة وإظهار أن زملائك هم المسؤولون عن ذلك يوسع الضرر إلى ما يتجاوز الدولارات والسنتات"، وقد شهد كفاشوك في المحاكمة أنه لم يكن ينوي الاحتيال على شركة مايكروسوفت، وادعى أنه يعمل في مشروع خاص لصالح الشركة.