شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرك بحث جديد ينافس "جوجل كروم" .. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينافس محرك بحث جديد، سطوة "جوجل كروم"، الذي يعرف بأنه الأكثر شعبية بين مستخدمي الإنترنت، وذلك بفضل ميزاته الخاصة، فوفقا لموقع "فوربس"، دخل محرك بحث "بريف"، وهي كلمة تعني "الشجاع"، عالم محركات البحث بقوة، واستطاع جذب 20 مليون مستخدم من محركات البحث الأخرى مثل "جوجل كروم" و"موزيلا فايرفوكس" و"سفاري".

وارتفع عدد مستخدمي متصفح "Brave-بريف" بنسبة 130% خلال عام واحد من إطلاقه، وذلك بسبب ميزاته الخاصة التي تشدد على خصوصية المستخدم، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية، فيما قال المدير التنفيذي لـ"بريف"، بريندن إيتش: "الناس سئمت من مراقبة الرأسمالية لهم خلال محركات البحث، وانتقل 20 مليون شخص لبريف لتجربة بحث جديدة تتيح لهم السيطرة على تجربتهم في الإنترنت بأنفسهم".

على جانب أخر غيّرت شركة جوجل كيفية عمل أحد المكونات الأساسية في متصفح جوجل كروم من أجل إضافة وسائل جديدة لحماية خصوصية مستخدميها، حيث يعمل مكوّن كروم المعروف باسم "HTTP Cache" أو "Shared Cache" عن طريق حفظ نسخة من الموارد التي تم تحميلها على صفحة ويب، مثل الصور وملفات "CSS" وملفات "JavaScript"، تقول الفكرة: سيقوم متصفح جوجل كروم عندما يزور المستخدم الموقع نفسه بتحميل الملفات من ذاكرة التخزين المؤقتة الداخلية الخاصة به، بدلاً من إضاعة الوقت في إعادة تنزيل كل ملف مرة أخرى.

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حيث كان هذا المكون موجودًا – ليس فقط داخل كروم – ولكن داخل جميع متصفحات الويب منذ الأيام الأولى للإنترنت، حيث كان بمثابة ميزة لتوفير النطاق الترددي.