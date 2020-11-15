تكنولوجيا: Ford تخطط لتطوير إصدارها الخاص من البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت شركة Ford قد أشارت سابقاً إلى أنها لا تخطط لتطوير إصدار خاص من البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية، إلا أن تقرير جديد جاء اليوم ليؤكد على أن خطط الشركة لتطوير البطاريات الخاصة بها مازالت قائمة حتى الآن.

أجرت شركة فورد بعض التغييرات مؤخراً عقب تقاعد Jim Hackett الرئيس التنفيذي للشركة وتولي Jim Farley كرئيس تنفيذي، ولقد أشار Jim Hackett سابقاً إلى أن الشركة لا تخطط لتطوير بطاريات للسيارات الكهربائية، بينما تراجع Jim Farley عن هذه التصريحات ليؤكد على خطط الشركة لتطوير البطاريات.

ولقد أصدر Jim Farley تصريحات يوضح فيها أن تصميم السيارات الكهربائية يتميز بتكوينات أقل من السيارات التقليدية بنسبة 40%، كما أن صناعة السيارات تتجه إلى التحول إلى السيارات الكهربائية التي سترتفع من نسبة 25% إلى 50 % خلال السنوات المقبلة.

كما أضاف Jim Farley إلى أن تحول الشركة لتصنيع السيارات الكهربائية سيؤدي إلى خفض عدد الوظائف المطلوبة، لذا فإن إتجاه الشركة لتطوير خلايا البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية سيدعم حل مشكلة توقف العديد من موظفي الشركة عن العمل.

وتؤكد فورد على أن الشركات المصنعة للسيارات لديها بالفعل نسبة كبيرة من الموظفين في الوقت الحالي، وكبديل لتوقف الموظفين عن العمل أو إستبدال الوظائف ستتجه الشركة لتطوير خلايا البطاريات لهذه الفئة من السيارات التي تشكل منافسة جديدة في سوق السيارات الكهربائية.

يذكر أن بعض من محللي السوق قد أشاروا بالفعل في بعض التقارير مؤخراً إلى مخاوف عدم مواكبة إنتاج البطاريات مع تزايد إنتاج الشركات من السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، لذا من البديهي أن تتجه بعض الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة للإستثمار في تطوير البطاريات إستعداداً لتزايد الطلب لاحقاً.

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