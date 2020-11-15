تكنولوجيا: شكاوى من بعض مستخدمي هاتف iPhone 12 mini تؤكد عدم إستجابة شاشة القفل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجل مستخدمي هاتف iPhone 12 mini وهو أصغر إصدارات ابل الأخيرة بعض الشكاوى نتيجة لظهور مشكلة تؤدي إلى عدم إستجابة شاشة القفل في الهاتف.

أطلقت شركة ابل أصغر إصدار في سلسلة هواتف iPhone 12 مؤخراً للبيع في الأسواق، إلا أن تقارير من مستخدمي هاتف iPhone 12 mini الأوائل سجلت عبر MacRumors، وReddit تؤكد على أن شاشة الهاتف لا تستجيب للمس في وضع الغلق.

ويؤكد مستخدمي هاتف iPhone 12 mini أن عدم إستجابة الشاشة في وضع الغلق يؤدي إلى صعوبة تنشيط الكاميرة، أو المصباح، كما واجه المستخدمين صعوبة في التمرير السريع أيضاً لفتح الشاشة.

كما أشار بعض المستخدمين إلى أن هذه المشكلة في عدم إستجابة الشاشة قد تعود إلى بعض التوصيلات، حيث لا تظهر المشكلة عند إزالة الحافظة أو توصيل الهاتف للشحن.

يذكر أن ابل لم توضح حتى الآن السبب الذي يؤدي لظهور مشكلة عدم إستجابة شاشة القفل في iPhone 12 mini، إلا أن إنتشار المشكلة بشكل سريع منذ إطلاق الهاتف قد يدفع ابل للإستجابة قريباً لمعالجتها في هواتف iPhone 12 mini التي أطلقت للمستخدمين حتى الآن.

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