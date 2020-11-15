تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان الرسمي عن ساعة MIBRO AIR الذكية في 30 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة شاومي يوم 30 من نوفمبر الجاري للإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية MIBRO AIR التي تتميز بتصميم دائري وتدعم عمر شحن يصل إلى 25 يوم.

تستعد شركة شاومي لإطلاق ساعة MIBRO AIR وهي علامة تجارية تعود لشركة Zhenshi Technology التابعة لشركة شاومي، حيث يتميز الإصدار الجديد بتصميم دائري لوجه الساعة، مع مجموعة من المميزات مقابل تكلفة جيدة.

وتتميز ساعة MIBRO AIR الذكية بشاشة TFT بحجم 1.28 إنش، كما تتميز بعرض ملون مميز بأعلى جودة، وتشغل الشاشة نسبة 95% من إطار الساعة الذكية، كما تتميز الساعة بتصميم معدني من قطعة واحدة لمقاومة الخدوش وقطرات الماء كما تدعم الساعة معايير IP68.

أيضاً تنطلق ساعة MIBRO AIR بمجموعة كبيرة من أوجه الساعة الذكية، وتدعم حتى 12 نمط رياضي، تشمل ركوب الدراجات، والتنس، والركض، والعدو، كما تأتي الساعة الذكية بمستشعر لرصد معدل ضربات القلب، أيضاً تدعم الساعة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم.

وتنطلق ساعة MIBRO AIR الذكية بقدرة بطارية 200 mAh لدعم عمر شحن يصل إلى 25 يوم أو 10 أيام من الإستخدام المكثف، كما تحتوي الساعة الذكية على مودم بلوتوث 5.0، كما تدعم عرض إشعارات الواتس اب، والماسنجر، وSkype.

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