تكنولوجيا: تحديث Oculus Quest يدعم الألعاب بمعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Oculus في دفع تحديث هام لنظارات الواقع الإفتراضي Quest 2، والذي تقدم من خلاله ميزة دعم معدل تحديث 90Hz في الألعاب، كما يأتي التحديث بميزة تعقب تدريبات اللياقة البدنية مدمجة.

تتيح شركة Oculus العلامة الفرعية لشركة الفيس بوك الآن للمطوريين بدء ترقية الألعاب الخاصة بالواقع الإفتراضي لتتوافق مع التحديث الجديد الذي ينطلق للمنصة بميزة دعم معدل تحديث 90Hz.

ومن المقرر أن يتم لاحقاً تحديث ألعاب الواقع الإفتراضي SUPERHOT، و Echo VR، وBeat Saber، وVacation Simulator، وJob Simulator، وأيضاً Racket: Nx and Space Pirate Trainer بميزة دعم معدل تحديث 90Hz.

ولقد أطلقت Oculus نظارة الواقع الإفتراضي Quest 2 بميزة دعم معدل تحديث 72Hz فقط قبل إطلاق هذا التحديث، بينما توفر نمط خاص بمعدل 90Hz لدعم التصفح، أو المتاجر، و Oculus TV، كما يتوفر معدل التحديث الجديد الآن للمستخدمين لدعم تجربة أكثر سلاسة وإنسيابية الألعاب، كما يدعم معدل التحديث خفض تأثير الدوار الناتج عن نظارة الواقع الإفتراضي.

أيضاً إلى جانب دعم معدل تحديث 90Hz في الألعاب تقدم شركة Oculus في التحديث الجديد Oculus Move، وهي ميزة تعقب تدريبات اللياقة البدنية مدمجة في نظارة الواقع الإفتراضي، والتي كثشِف عنها للمرة الأولى في سبتمبر الماضي.

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