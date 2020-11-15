Amazon GameOn .. شبكة اجتماعية للاعبين

دبي - يزن راشد - كشفت شركة أمازون النقاب عن شبكة اجتماعية جديدة تستهدف اللاعبين عبر الهواتف المحمولة يطلق عليها اسم Amazon GameOn.

وتسهل الشبكة الاجتماعية على المستخدمين التقاط ومشاركة طريقة اللعب عبر الأجهزة المحمولة، مما يوجد لهم مساحة لتحرير ومشاركة اللحظات الرئيسية في ألعابهم.

وبينما تركز منصات، مثل Twitch ويوتيوب وفيسبوك، على المحتوى الفيديوي الأطول، فإن Amazon GameOn تشبه إلى حد كبير مكافئ تيك توك.

ومع ذلك، فإن Amazon GameOn ليست مجرد شبكة اجتماعية، حيث إن تطبيق الهاتف المحمول يعمل إلى حد كبير مثل مسجل الفيديو ومحرر الفيديو معًا.

ويمكن للمستخدمين تسجيل مقاطع تمتد بين 30 ثانية و 5 دقائق في ألعابهم المفضلة عبر الهاتف المحمول باستخدام تطبيق الشبكة لنظام أندرويد.

وتدعم Amazon GameOn أكثر من 1000 لعبة عند الإطلاق، ومن ضمنها PUBG Mobile و Angry Birds 2 و Final Fantasy Brave Exvius.

ويتم تخزين المقاطع ضمن جهاز المستخدم ويمكن تعديلها داخل التطبيق ثم مشاركتها عبر صفحة حساب المستخدم ضمن الشبكة الاجتماعية.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص مقاطع الفيديو باستخدام الكاميرا الأمامية لإضافة تسجيل خاص مع التعليق.

ويسمح تطبيق الشبكة الاجتماعية للمستخدمين ببدء التسجيل وإيقافه حسب الرغبة، وهناك أيضًا ميزة Recall، بحيث يمكن الضغط على زر Recall وحفظ الدقائق القليلة الأخيرة من اللعب فقط.

ويمكن للمستخدمين ضبط طول المقطع المحفوظ، من 30 ثانية إلى خمس دقائق، وبالإضافة إلى توفير مكان للمستخدمين لمشاركة مقاطع اللعب، يمكن للمستخدمين أيضًا المشاركة في التحديات.

ويتضمن قسم التحديات المميزة في الصفحة الرئيسية للشبكة الاجتماعية مسابقات محددة زمنيًا للعبة حيث يمكن للمستخدمين عرض مقاطع اللعب المفضلة لديهم.

ويمكن التصويت على المقاطع، ويتلقى المقطع الأكثر شيوعًا شارة تصنيف رقمية.

ويطلب أحد التحديات الجارية الآن من اللاعبين الفوز بلعبة في PUBG Mobile حيث تكون منطقة اللعب صغيرة جدًا، ويمكنك رؤية المحيط بالكامل عبر الشاشة.

وتصل الشبكة الاجتماعية Amazon GameOn بعد إطلاق Luna، وهي منصة ألعاب سحابية مصممة للتنافس مع Google Stadia.

وتتوفر Luna الآن في مرحلة الوصول المبكر، ويبلغ سعره الاشتراك الأولي 5.99 دولارات شهريًا.

يذكر أن أمازون اشترت منصة بث الألعاب Twitch، وأطلقت محركها للألعاب Lumberyard بالاعتماد على محرك CryEngine من CryTek.