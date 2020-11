تيسلا تفتتح محطة الشحن الكبرى في العالم

دبي - يزن راشد - وسعت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا حديثًا شبكتها للشحن Supercharger، ووصلت إلى معلم آخر من خلال افتتاح محطة الشحن Supercharger الكبرى في العالم الواقعة بين اثنين من أسواق تيسلا الكبرى.

وينمو أسطول تيسلا بوتيرة سريعة وتضيف شركة صناعة السيارات المزيد من السيارات الكهربائية على الطريق أكثر من أي شركة أخرى لصناعة السيارات.

وفي الوقت نفسه، تحاول الشركة الحفاظ على بنيتها التحتية، مثل: مراكز الخدمة، وأسطول الخدمة المتنقل، والبنية التحتية للشحن من أجل دعم أسطولها المتنامي.

وتتكون البنية التحتية للشحن في تيسلا بشكل أساسي من شبكة Supercharger، التي يمكن القول: إنها واحدة من أعظم أصول الشركة.

وأعلنت تيسلا حديثًا أنها أضافت شاحنها رقم 20 ألف في شبكة Supercharger.

وقد افتتحت الشركة محطة Supercharger الجديدة في (فايرباو) Firebaugh بولاية كاليفورنيا، التي أصبحت محطة شحن Supercharger الكبرى في العالم.

وكانت تيسلا تخطط لوضع 56 كشك شحن Supercharger في المحطة الجديدة، مما يجعلها على الأرجح محطة الشحن Supercharger الكبرى في العالم.

وتمتلك تيسلا عددًا قليلاً من محطات Supercharger مع 50 كشكًا في الصين، لكن 56 كشكًا هو رقم قياسي جديد.

وستكون هذه المحطة الجديدة – مع 56 كشك شحن Supercharger – أكبر بست مرات من متوسط محطات شحن Supercharger العادية من تيسلا.

وهي تقع بين منطقة الخليج ولوس أنجلوس، وهما من أسواق تيسلا الكبرى في العالم، ويوجد أيضًا متجر صغير ومطعم في الموقع يمكن لمالكي تيسلا استخدامه أثناء عملية الشحن.

وقامت تيسلا أيضًا ببناء الستائر الشمسية لتوفير الظل للمركبات مع المساعدة أيضًا في تشغيل محطة Supercharger.

وكانت شركة صناعة السيارات قد وعدت بإضافة المزيد من سعة الطاقة الشمسية في محطات Supercharger، لكن بدء التشغيل كان بطيئًا إلى حد ما.

وقال (إيلون ماسك) Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا: إن تيسلا ستسرع من الإضافة مع طرح محطات محطات Supercharger V3، التي بدأت العام الماضي.

ومن المحتمل ألا تحمل المحطة لقب الكبرى في العالم لفترة طويلة، حيث تبني تيسلا محطة شحن مكونة من 64 كشكًا في (شنغهاي) Shanghai الصينية.

وتقطع محطات Supercharger V3، القادرة على إكمال جلسة الشحن في أقل من 30 دقيقة، شوطًا طويلاً نحو ضمان قدرة موقع واحد على استيعاب ودعم أعداد كبيرة من المركبات كل يوم.