Biktrix Juggernaut Duo .. دراجة كهربائية للطرق الوعرة

دبي - يزن راشد - أطلق موزع الدراجات الإلكترونية الكندي Biktrix دراجاته الكهربائية Juggernaut Duo التي تأتي مع ما يصل إلى 1500 واط من الطاقة والسرعات الفائقة.

وتمثل Juggernaut Duo أحدث تطور لخط Juggernaut للدراجات الكهربائية ذات القدرة العالية من Biktrix.

وتتميز الدراجة بإطارات كبيرة وخيارات محرك قوية وتعليق أمامي وخيارات إضاءة متكاملة وإمكانية إضافة بطارية ثانية للركوب الطويل المدى للغاية.

ويمتلك الإصدار الأطول مدى نطاقًا يصل إلى 257 كم عبر بطارية مدمجة تبلغ قوتها 2000 واط، ويتكون الخط من عدد من الخيارات تتراوح من 1400 دولار أمريكي إلى 2900 دولار أمريكي.

وتتميز جميع النماذج الثلاثة بمساعد الدواسة، وجهاز التحكم في تدفق الطاقة إلى المحرك، ومكابح قرصية هيدروليكية مزدوجة المكبس مع أذرع وصول قابلة للتعديل، وبطارية مدمجة في أسفل الهيكل، مع توفر خيار بطارية مساعدة ثانية.

وتوفر Juggernaut Duo محركًا خلفيًا بقوة 750 واط، وسرعة قصوى تبلغ 38 كم في الساعة، وبطارية 840 واط.

فيما توفر Juggernaut Duo محرك Bafang BBS02 بقوة 750 واط ذو الدفع المتوسط ​​الذي يعزز عزم الدوران من 80 إلى 120 نيوتن متر، وذلك بالرغم من أن السرعة القصوى تظل كما هي.

في حين توفر Juggernaut HD Duo محرك Bafang BBSHD بقوة 1000 واط مع عزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مما يزيد السرعة القصوى حتى 55 كم في الساعة.

وتأتي الدراجات بشكل قياسي مع إطارات سميكة وإطارات جبلية أكثر رشاقة، ويمكن ترقية المصباح المدمج بقدرة 200 لومن إلى مصباح أمامي جاهز للطرق الوعرة بقدرة 2000 لومن.

وتتوفر الدراجات بأحجام إطارات متعددة لتناسب مختلف الدراجين، وبينما تطلق Biktrix خط الطراز الجديد عبر Indiegogo، فإن الشركة تتمتع بسمعة طيبة بعد تسليم آلاف الدراجات الكهربائية للعملاء.

وتتوقع Biktrix أن يبدأ شحن النماذج الجديدة خلال شهر ديسمبر من هذا العام.