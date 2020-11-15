SoundBeamer يبث الصوت مباشرة إلى رأسك

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة التكنولوجيا Noveto Systems جهاز SoundBeamer 1.0 لسطح المكتب، بحيث يبث الجهاز الصوت مباشرة إلى المستمع دون الحاجة إلى سماعات رأس، مثل فقاعة الصوت الشخصية.

ويحدد الجهاز موقع أذن المستخدم ويتتبعها، ويرسل موجات صوتية لإنشاء جيوب صغيرة من الموجات الصوتية.

وتسمح التكنولوجيا للعاملين في المكاتب بالاستماع إلى الموسيقى أو المكالمات الجماعية دون مقاطعة الزملاء والسماح لأي شخص بلعب لعبة أو فيلم أو موسيقى دون سماعات الرأس ودون أن يسمع أي شخص آخر في المنطقة المجاورة.

وسيكون جهاز سطح المكتب، الذي يمكن إقرانه بجهاز عبر البلوتوث، جاهزًا للمستهلكين للشراء في الوقت المناسب لعيد الميلاد العام المقبل.

وتقول الشركة عبر موقعها الإلكتروني: كانت هناك طريقتان حتى الآن لسماع الصوت – بصوت عالٍ وعلنًا عبر مكبرات الصوت، أو بهدوء وسرية باستخدام سماعات الرأس.

وأضافت: نقدم في Noveto Systems طريقة ثالثة وجديدة للاستماع باستخدام تقنية حاصلة على براءة اختراع نسميها SoundBeaming، وهذا نوع جديد تمامًا من الاستماع الحسي يغير الطريقة التي يختبر بها الأشخاص الصوت.

ويصدر مكبر الصوت موجات فوق صوتية خارج نطاق السمع البشري، وتقوم وحدة استشعار ثلاثية الأبعاد مدمجة في الجهاز بتحديد موقع أذن المستخدم وتتبعها في الوقت الفعلي لجعل الموجات مسموعة للمستخدم وليس لأي شخص آخر.

وتتقارب الموجات فوق الصوتية في جيوب صغيرة من الصوت خارج الأذنين، مما يسمح للمستخدم بسماع الصوت مرة أخرى كموجات صوتية عادية دون إزعاج الآخرين في المنطقة المجاورة وتحرير المستخدم من السماعات.

وتقول الشركة: حرك رأسك في أي اتجاه وستتبعه جيوب الصوت بطريقة سحرية، وقدمت الشركة لوكالة أسوشيتد برس عرضًا توضيحيًا للنموذج الأولي لجهاز SoundBeamer 1.0.

وقالت وكالة أسوشيتد برس: إحساس الاستماع هو من فيلم خيال علمي، والصوت الثلاثي الأبعاد قريب جدًا بحيث يبدو وكأنه داخل أذنيك بينما يبدو أيضًا أمامهما وفوقهما وخلفهما.

وتتوقع Noveto Systems أن يكون للجهاز الكثير من الاستخدامات العملية، من السماح للعاملين في المكاتب بالاستماع إلى الموسيقى أو المكالمات الجماعية دون إزعاج الآخرين إلى السماح لشخص ما بلعب لعبة أو فيلم أو موسيقى دون إزعاج الآخرين.

ويعني عدم وجود سماعات الرأس أنه من الممكن سماع الأصوات الأخرى في الغرفة بوضوح، وقالت الشركة: إنه يمكن سماع الصوت في وضع الاستريو أو الوضع المكاني الثلاثي الأبعاد الذي ينتج صوتًا 360 درجة حول المستمع.

ومن خلال تغيير الإعداد، يمكن للصوت أن يتبع المستمع عند تحريك رأسه، ومن الممكن أيضًا الابتعاد عن مسار الشعاع وعدم سماع أي شيء على الإطلاق.

ولست بحاجة إلى إخبار الجهاز بمكان وجودك، حيث إنه يتبعك أينما ذهبت دون إزعاج الآخرين.

يذكر أن مفهوم بث الصوت ليس جديدًا، لكنه جذاب للأشخاص الذين لا يرغبون في ارتداء سماعات الرأس لسماع الصوت من مكبرات الصوت العالية الاستهداف.

وتم تنفيذ هذا المفهوم في سيناريوهات تجارية وصناعية محدودة للغاية، دون أن يحدث أي تأثير ملموس على المستهلك، وتريد Noveto Systems تغيير ذلك، بحيث سيكون جهاز SoundBeamer 1.0 أول منتج استهلاكي ذي علامة تجارية.