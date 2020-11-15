300 ألف تغريدة متعلقة بالانتخابات الأمريكية صنفها تويتر كـ”معلومات مضللة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

تويتر يصنف 300 ألف تغريدة على أنها "معلومات مضللة"

بعد التحذيرات التي أصدرها موقع تويتر عن نشر أي معلومة مضللة على منصته خلال إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كشف الموقع الشهير أنه قام فعلاً بتصنيف أكثر من 300 ألف تغريدة على أنها معلومات مضللة عن سير عملية الانتخابات.

وقالت رئيسة السياسة في تويتر فيغايا غادي ومؤسس بيريسكوب ومسؤول المنتجات في تويتر كايفون بيكبور في منشور بمدونة إن هذه التغريدات تمثل 0.2٪ من جميع التغريدات المتعلقة بالانتخابات الأميركية.

كما كشفت الشركة عن 456 من تلك التغريدات التي تمت تغطيتها برسالة تحذير بالإضافة إلى الحد من ميزات المشاركة، وفقا لما ذكره موقع “ذا نكست”.

ويقول تويتر إنه نتيجة لهذه الإجراءات شاهد 74٪ من الأشخاص هذه التغريدات بعد أن صنفها تويتر بالفعل على أنها معلومات مضللة.

ويمكن لتويتر وعدد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى تحرير المحتوى المنشور من قبل أطراف ثالثة على منصته بفضل الحماية التي توفرها المادة 230 والمختصة بقانون الآداب والاتصالات، وبفضلها تتم حماية الشركات في القضايا المتعلقة بالمحتوى.

والمادة 230 من “قانون الآداب”، أقرها الكونغرس عام 1996، بهدف الحد من نشر المواد الإباحية، ولكن مع مرور الوقت ألغيت ينودها لمعارضة بعضها مع حرية التعبير التي أقرها الدستور.

وبقي بند يتعلق بإعفاء الشركات المشغلة لشبكات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن منشور يتم عبر طرف ثالث، ويتيح لها في الوقت ذاته إزالة المحتوى.