تكنولوجيا: تحديث تطبيق كاميرة جوجل يجلب واجهة مستخدم جديدة مع نمط تثبيت الفيديو لهواتف Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق الكاميرة في الإصدار رقم 8.1، الذي يجلب واجهة مستخدم جديدة، مع نمط تثبيت الفيديو للإصدارات القديمة من هواتف Pixel.

ينطلق Google Camera 8.1 بالتزامن مع إطلاق هاتف Pixel 5، وهاتف Pixel 4a 5G للأسواق، حيث تقدم شركة جوجل مميزات جديدة لمستخدمي الإصدارات الجديدة في تطبيق الكاميرة، والتي تتوفر لاحقاً أيضاً للإصدارات القديمة.

ومن المقرر أن يتوفر تطبيق Google Camera 8.1 لبعض المستخدمين عبر جوجل بلاي، حيث سيتمتع المستخدمين بالأنماط الجديدة للتثبيت في تسجيل الفيديو.

أيضاً نشرت صفحة @KaKito_24 على تويتر لقطة لشاشة Pixel 4 XL توضح مميزات التحديث الجديد لتطبيق الكاميرة، حيث تظهر واجهة المستخدم الجديدة للتطبيق مع الأنماط الجديدة.

يذكر أن التحديث الجديد لتطبيق الكاميرة لا يظهر حالياً لكافة المستخدمين في متجر جوجل بلاي، حيث يتوفر التحديث الآن عبر APK Mirror، ومن المتوقع أن تكشف جوجل عن إصدارات Pixel المقرر تحديثها بالمميزات الجديدة لاحقاً.

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