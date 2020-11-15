تكنولوجيا: تسريبات TENAA تكشف عن هاتف جديد من Redmi بقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد إصدار جديد من هواتف Redmi في قاعدة بيانات TENAA مؤخراً بقدرة بطارية 6000 mAh، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار ينطلق بعنوان Redmi 10 أو Redmi Note 10.

أشارت التسريبات التي نشرت حتى الآن إلى خطط Redmi لإطلاق اثنان من الإصدارات الجديدة بعنوان Redmi Note 9 5G، وRedmi Note 9 Pro 5G، واليوم ينضم إصدار جديد للهواتف المرتقب الإعلان عنها من الشركة قريباً.

ولقد إستعرضت تسريبات TENAA تصميم الإصدار القادم من هواتف Redmi الذي ينطلق قريباً بقدرة بطارية 6000 mAh، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، كما يظهر شعار Redmi بشكل واضح من الجهة الخلفية كما في هاتفي Honor 30 Pro Plus، وRealme X7 Pro.

كما أوضحت تسريبات TENAA سرعة وحدة المعالجة في الهاتف 2.0GHz، حيث من المتوقع أن يضم الهاتف رقاقة معالج Helio G85، التي دعمت هاتف Redmi Note 9 خلال الفترة الماضية.

أيضاً تضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل في نتوء القطرة في الشاشة.

ويتوفر هذا الإصدار بثلاثة إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 4 و6 و8 جيجا بايت رام، وثلاثة إختيارات في السعة التخزينية بين 64 و128 و256 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.53 إنش، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

يذكر أن Redmi إعتمدت الهاتف بعدد 7 من الألوان المختلفة التي تشمل الأزرق، والأسود، والأبيض، والأخضر، والنبفسجي، الأحمر ، والبرتقالي، كما يتميز الهاتف بوزن 198 جرام، وقياسات 162.3 في 77.2 في 9.6مم.

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