تكنولوجيا: الفيس بوك تجلب نمط حذف المحادثات في تطبيقات الماسنجر والإنستقرام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة الفيس بوك نمط حذف المحادثات في تطبيق الواتس اب خلال الفترة الأخيرة، واليوم تجلب الفيس بوك هذه الميزة لكلاً من تطبيقات الماسنجر والإنستقرام.

يأتي نمط Vanish الجديد من الفيس بوك ليدعم المستخدمين في ميزة حذف المحادثات والرسائل بشكل تلقائي ما أن يتم غلق نافذة المحادثات.

ومن المقرر أن يتم تنشيط نمط Vanish لحذف الرسائل بشكل سريع في كلاً من تطبيقات الماسنجر والإنستقرام من خلال التمرير إلى أسفل المحادثات، حيث يتم حذف الرسائل عند إغلاق التطبيق أو التبديل إلى تطبيق أخر بشكل تلقائي.

كما سيتاح للمستخدمين تصوير لقطة لشاشة المحادثات قبل الخروج وحذف الرسائل بشكل تلقائي، أيضاً تتوفر الميزة الجديدة للمحادثات الجماعية أو المحادثات الفردية.

من جانب أخر أكدت الفيس بوك على أن هذه المحادثات المحذوفة تبقى في النظام لمدة تصل إلى 14 يوم قبل أن يتم حذفها بشكل نهائي.

يذكر أن الفيس بوك قدمت سابقاً ميزة المحادثات السرية “Secret Conversation” في تطبيق ماسنجر، إلا أن هذه الميزة تتطلب الكثير من الوقت لإعدادها، كما يأتي تطبيق الإنستقرام بميزة تعمل على إرسال الصور ومن ثم حذفها بعد مشاهدتها بشكل تلقائي.

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