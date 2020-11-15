تكنولوجيا: مواصفات ومميزات سلسلة هواتف Galaxy S21 المرتقبة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات التي جاءت عبر موقع Android Police مواصفات سلسلة هواتف Galaxy S21، كما كشفت عن صورة ثلاثية الأبعاد إعلامية رسمية لتصميم Galaxy S21.

مواصفات سلسلة Galaxy S21

مواصفات Galaxy S21-O1 Galaxy S21 Plus-T2 Galaxy S21 Ultra- P3 الشاشة شاشة LTPS بحجم 6.2 إنش وجودة عرض FHD Plus ومعدل تحديث 120hz شاشة LTPS بحجم 6.7 إنش وجودة عرض FHD Plus ومعدل تحديث 120hz شاشة LTPS بحجم 6.7 إنش وجودة عرض WQHD Plus ومعدل تحديث تكيفي 120hz البرمجيات واجهة One UI 3.1 ونظام تشغيل Android 11 واجهة One UI 3.1 ونظام تشغيل Android 11 واجهة One UI 3.1 ونظام تشغيل Android 11 المعالج معالج Snapdragon 875 أو Exynos 2100 معالج Snapdragon 875 أو Exynos 2100 معالج Snapdragon 875 أو Exynos 2100 البطارية 4000 mAh 4800 mAh 5000 mAh الكاميرة الخلفية مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة

مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل

مستشعر Telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة

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الجيل الثاني من مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسلمستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3 مراتمستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 10 مرات الإتصال يدعم البلوتوث 5.1، وWi-Fi 6، وشبكات 5G يدعم البلوتوث 5.1، وWi-Fi 6، وشبكات 5G يدعم البلوتوث 5.1، وWi-Fi 6، وشبكات 5G الألوان بنفسجي، والوردي، والرمادي والأبيض فضي، والأسود، والبنفسجي الأسود والفضي

تستعد شركة سامسونج لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة Galaxy S21 القادمة والتي تشمل الإصدار الرئيسي Galaxy S21 برمز O1، وGalaxy S21 Plus برمز T2، وأيضاً Galaxy S21 Ultra والذي يعرف برمز P3.

ولقد أشار مصدر التسريبات إلى أن الإصدار الرئيسي من هاتف Galaxy S21 سيأتي بغطاء من البلاستيك في الجهة الخلفية، بينما يأتي Galaxy S21 Ultra بغطاء زجاجي، ويعود ذلك إلى الإستجابة الإيجابية من المستخدمين للغطاء المميز بتصميم بلاستيكي.

كما أكد مصدر التسريبات إلى أن وحدة الكاميرة الخلفية ستأتي في إمتداد للجانب الأيسر من إطار الهاتف، كما سيأتي إطار الهاتف ووحدة الكاميرة بألوان مختلفة تتوافق مع لون الجهاز، حيث يأتي اللون الأبيض Phantom على سبيل المثال بوحدة كاميرة وإطار باللون الأزرق.

أيضاً تدعم سلسلة Galaxy S21 هذا العام اثنان من المعالجات هما Snapdragon 875 من كوالكوم، ومعالج Exynos 2100 من سامسونج الذي أشارت التسريبات حتى الآن إلى أنه يتخطى آداء معالج كوالكوم الجديد، كما يدعم هاتف Galaxy S21 Ultra الإتصال بشبكات Wi-Fi 6E التي تتميز بآداء أسرع مرتين أكثر مقارنة بمعايير Wi-Fi 6.

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