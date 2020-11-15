ابتكار خزانة ملابس ذكية لمكافحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 10:19 صباحاً - تسعى شركات التكنولوجيا لتطوير منتجاتها الذكية المكافحة للفيروسات، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا وبحث الكثيرين عن أدوات غير تقليدية لتجنب الإصابة بالعدوى.

طرحت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية مؤخراً خزانة ملابس مستقبلية بمواصفات غير تقليدية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعمل وفقاً لتطبيق ذكي عبر الهواتف المتحركة العامة بنظامي ”أندرويد“ و“أي أو إس“، وفقاً لما أفادت به الشركة.

وتقول ”سامسونج“ إنها توفر أفضل تجربة للقيام بخدمات الصيانة والعناية بالملابس باستخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الخزانة، كما تؤكد الشركة أنها ”تجربة تنظيف أقل إزعاجا مع باب هادئ الإغلاق يُغلق بأمان ورفق وهدوء“، حيث ”تؤدي المفصلة إلى جعل الباب يتحرك بانسيابية في آخر بضع سنتيمترات، ومن ثَم يُغلق ببطء دون إزعاج. ولذا لن تفزع وتتعرض لأي حوادث منزلية بفضل عدم الضوضاء أو الجلبة المفاجئة“.

وتحت شعار ”عقّم ملابسك وأنعشها“ يمكن لخزانة ”سامسونغ“ التخلص من البكتيريا والفيروسات والمواد الضارة المسببة للحساسية، موضحة أن تقنية (JetSteam) تستخدم نظام تيار (Jet Air) القوي لضخ البخار بدرجة حرارة عالية في نسيج الملابس بعمق.



وتقول الشركة الكورية إنه ينتج عن ذلك التخلص من %99.9 من البكتريا والفيروسات، و%100 من العث المنزلي، و%99 من الغازات المسببة للروائح الكريهة، و%99 من المكونات الضارة الأخرى.

وتؤكد ”سامسونغ“ أن الخزانة تكافح %99.9 من 4 فيروسات (الفيروس الغدي والإنفلونزا وفيروس كورونا وفيروس الهربس) بناءً على اختبار أجراه معمل الجامعة في كوريا باستخدام دورة تعقيم، كما أنها تكافح %99.9 من نوعين من البكتيريا هي (الإشريكية القولونية والعنقودية الذهبية).

وتقضي خزانة الشركة كذلك على %99 من الغازات المسببة للروائح الكريهة (حمض الإيزوفاليريك: العرق، ورباعي إيثينيل بيريدين: التبغ، وفاليرالدهيد: الطعام مثل اللحوم المشوية، ورباعي كلورو إيثيلين: التنظيف الجاف) بناءً على اختبار (Intertek) باستخدام دورة عادية.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تؤكد ”سامسونغ“ أن الخزانة تقضي على %99 من المكونات الضارة (رباعي كلوروإثيلين) بناءً على اختبار (Intertek)، وقد تختلف النتائج الفردية بحسب موقف الاستخدام الفعلي، كما أنها تقضي على %100 من حشرات عث الغبار المنزلي بناءً على الاختبار السابق.

وتتميز الخزانة الثورية بقدرتها على إزالة الروائح الكريهة من داخل الجهاز وإنعاش الملابس على النحو المطلوب، حيث يعمل فلتر إزالة الروائح الكريهة على التقاط الغازات المسببة للروائح العالقة على ملابسك، مع التخلص منها ومنعها من التراكم داخل الجهاز ومن ثم انبعاث الرائحة الكريهة منها. ويتخلص هذا الفلتر من %99 من الروائح الناتجة عن العرق والتبغ واللحم المشوي والتنظيف الجاف.

ويمكن تجفيف الملابس برفق بفضل تقنيات التجفيف (HeatPump) المتاحة في جهاز التنظيف بالبخار (AirDresser)، ويقلل هذا الجهاز من تلف الأنسجة وتجعدها باستخدام التجفيف في درجة حرارة منخفضة باستخدام نظام تيار JetAir علوي ومضخة HeatPump سفلية، فكلاهما يحسنان دوران الهواء الداخلي وتجفيف الملابس بطريقة متساوية.

وتتيح خزانة سامسونغ الحصول على ملابس مهندمة دون فوضى الكي المزعجة. ويستخدم نظام الحماية من تجعُّد الملابس تركيبة من البخار والهواء لفرد تجاعيد الملابس والعمل على انسيابية الأنسجة بحيث تصبح جاهزة للارتداء بسرعة، فهذا النظام الفعَّال قادر على التخلص من %100 من تجعُّد الملابس الصوفية، و%80 من تجعُّد الملابس المصنوعة من الحرير الصناعي.

