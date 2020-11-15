Nucular تطبيق جديد لمنافسة تيك توك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 10:19 صباحاً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2020 9:58 صباحًا

تمكن شقيقان من إقليم كشمير من تطوير تطبيق جديد لمشاركة الفيديو، منافس للتطبيق الصيني الشهير ”تيك توك“.

وقالت وكالة أنباء ”ANI“، بأن شقيقين كشميريين طورا تطبيقًا لمشاركة الفيديو، يقولان إنه بديل للتطبيق الصيني المحظور ”تيك توك“ في حزيران/يونيو الماضي.

وأضافت الوكالة ” أنشأ شقيقان من مدينة ”بادجام“ التي تتبع ولاية ”جامو وكشمير“، تطبيقات للهاتف المحمول لتزويد الأشخاص ببدائل للتطبيقات الصينية المحظورة من قبل الحكومة.

وقام مطور التطبيق ويدعى واني وشقيقه الأكبر مهد فاروق وهو مهندس برمجيات، بتطوير تطبيق من الدرجة الأولى يسمى (Nucular)، ونقلت وكالة الأنباء عن تيبو سلطان واني أحد الأخوين، قوله: ”لقد أنشأنا أخيرا تطبيقا للجوال مشابها لتيك توك“.

يذكر أن واني قد طور في وقت سابق تطبيقا للهاتف المحمول يسمى ”File Share Tool“ يتيح مشاركة الملفات بسرعة 40 ميغابايت في الثانية، كبديل للتطبيق الصيني المحظور SHAREit، وبعد نجاح “ File Share Tool“، قرر الشقيقان إنشاء تطبيق على غرار (Tik Tok).

وقال واني: ”لقد استخدمنا تقنية ستساعد في تحميل مقاطع الفيديو بشكل أسرع على التطبيق حتى لو كانت سرعة الإنترنت بطيئة، كما أدخلنا -أيضا- تأثيرات الواقع المعزز في التطبيق، لا توجد تطبيقات في السوق الهندية بميزات مثل هذه، كما استخدمنا أحدث التقنيات في ARmask وفلاتر الجمال وخلفيات VR“.

وفقا لتقرير سابق، فقد صمم الشاب ”File Share Tool“، وادعى أنه كان أسرع وأخف تطبيق لمشاركة الملفات، وأكد واني أنه قام بتطويره كجزء من جهده التطوعي لمساعدة سكان كشمير الأصليين، بمن في ذلك الطلاب.