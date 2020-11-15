أبل تكشف عن جهازها الجديد MacBook Air “..”وحش بثوب فراشة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 10:19 صباحاً - منذ 8 دقائق

كشفت شركة ”أبل“ الأمريكية ، النقاب عن جهازها الجديد ”ماك بوك إير“ (MacBook Air)، الذي وصفته ”وحش بثوب فراشة“، وقالت إنه أنحف وأخف ”نوت بوك“ صممته، مع مستوى أداء من عالم آخر وغير مسبوق بفضل شريحة (Apple M1) الجبارة.

وقالت الشركة إنها زودت جهازها بوحدة معالجة مركزية أسرع لغاية (3.5x)، مع وحدة معالجة رسومات غرافيك أسرع لغاية (5x)، ومحرك عصبي (Neural Engine) هو الأكثر تطورا مع تعلم آلي أسرع لغاية (9x)، وبطارية هي الأطول عمرا في أي (MacBook Air) على الإطلاق.

وتضيف عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، أن كل المواصفات السابقة تترافق مع ما وصفته بـ ”تصميم صامت“ من دون مراوح، مدللة على ذلك بقولها ”تخيّل أنك تحمل قوة بهذا الحجم بكل سهولة أينما كنت“.

وفي محاولة لتعظيم قدرات جهازها، تصف ”أبل“ قوة معالجها المركزي بقولها: ”CPU مع 8 نوى يلتهم المهام. يرتشف البطارية“، حيث تضم شريحة (M1) أسرع وحدة معالجة مركزية صنعناها على الإطلاق، وهي تمكّن (MacBook Air) من تنفيذ مهام جديدة تتطلب أداء فائقا مثل: تعديل الفيديوهات بجودة احترافية، وخوض الألعاب المليئة بالحركة والأكشن.



وأكدت ”أبل“ أن الشريحة الجديدة توازن بين النوى عالية الأداء ونوى الكفاءة التي تنجز المهام اليومية بمنتهى السهولة باستخدام عُشر الطاقة فقط، على حد قولها.

ويقدم الجهاز عمر بطارية يدوم لغاية 18 ساعة. يعني 6 ساعات زيادة من دون شحن، وتؤكد الشركة أن ”GPU مع 8 نوى لا يمزح، حتى في اللعب“.

ويمكن للتطبيقات في MacBook Air استخدام التعلم الآلي لروتشة الصور تلقائيا كالمحترفين، وتعزيز دقة الأدوات الذكية مثل: العصي السحرية، وفلاتر الصوت في الاكتشاف التلقائي، وغيرهما من المهام. إنها قوة يجتمع فيها الذكاء ومنظومة كاملة من تكنولوجيات التعلم الآلي.

وبحسب ”أبل“، تعمل شريحة (M1 وmacOS Big Sur) معا ليصبح النظام بأكمله أكثر سرعة، فيستيقظ (MacBook Air) من نمط الإسبات على الفور، وتُنجز المهام اليومية بسرعة أكبر، مثل: التنقل بين الصور، والتصفح على Safari. وتحصل التطبيقات التي تستخدمها دائما على القوة التي تحتاجها وتستحقها.

