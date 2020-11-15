إليك مواصفات هاتف سامسونغ الجديد Galaxy A12

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 10:19 صباحاً - منذ 8 دقائق

لا تتوقف العملاقة الكورية الجنوبية شركة سامسونغ عن ضخ المزيد من الهواتف الذكية التي تناسب جميع الفئات من الناحية الاقتصادية .

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتفها الذكي Galaxy A12، وذلك بعد رصده على قاعدة بيانات ”Geekbench“.

وظهر الهاتف الجديد برقم الطراز ”SM-A125F“ الذي يعد النسخة المطورة والأحدث من هاتف A11، الذي تم إطلاقه أيار/ مايو الماضي.

وتكشف التسريبات الجديدة عن مواصفات هاتف ”Galaxy A12″، إذ يأتي الهاتف بخيارين للتخزين الداخلي، أحدهما بسعة تخزين 32 غيغابايت، والآخر بسعة 64 غيغابايت مع 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.4 بوصة، إضافة إلى إعداد كاميرا خلفية ثلاثية.

كما يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة من الخلف، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف بطارية أكبر من الموجودة في هاتف Galaxy A11.

أما من ناحية الألوان، فقد زعم التقرير أنه سيتم إصدار هاتف Galaxy A12 بأربعة ألوان ”الأسود والأزرق والأحمر والأبيض“.