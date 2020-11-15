تكنولوجيا: حرائق في بطارية سيارة Chevy Bolt الكهربائية تدفع جنرال موتورز لإستدعاء 68000 سيارة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جنرال موتورز في إستدعاء 68000 سيارة من سيارات Chevy Bolt الكهربائية التي تم إنتاجها ما بين 2017 إلى 2019 نتيجة لبعض التقارير التي جاءت من المستخدمين عن إحتراق البطارية في السيارة.

كشفت أحدث التقارير عن إستدعاء جنرال موتورز 68677 سيارة من سيارات Chevy Bolt الكهربائية للبحث عن السبب الذي أدى إلى إحتراق البطارية.

ولقد أوضح التقرير أن 50900 من سيارات Chevy Bolt الكهربائية التي تم إستدعائها تعود لسوق الولايات المتحدة، للطرازات التي تم إنتاجها ما بين 2017 إلى 2019.

أيضاً كشفت التقارير الأولية لشركة جنرال موتورز عن أن السبب الذي يدفع البطارية للإشتعال يعود إلى بعض التكوينات الخاصة بمصنع LG Chem، كما أدى إرتفاع مستويات الشحن إلى إحتراق البطارية في سيارات أخرى.

من جانب أخر لا تشمل عملية إستدعاء سيارات Chevy Bolt الكهربائية الطراز الذي أطلق في 2020، حيث تم تحسين بطارية هذا الطراز بتقنية محدثة في البطاريات، أيضاً تؤكد الشركة على أن إستدعاء سيارات Chevy Bolt الكهربائية يأتي بهدف إتخاذ إجراءات حماية مسبقة، لذا لن تواجه كافة السيارات نفس المشكلة.

يذكر أن جنرال موتورز تخطط لتفادي عملية إحتراق البطاريات عن طريق دفع برمجيات لهذه الفئة من السيارات تعمل على الحد من شحنات البطارية في السيارة عند نسبة 90%، على أن يتاح تحديث البرمجيات للسيارات في 17 من نوفمبر.

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