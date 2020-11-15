إليكم أول صورة مُسربة للهاتف OnePlus 9، وتكشف عن التصميم الأمامي والخلفي للهاتف

فاطمة أيت طالب - دبي - يُقال أن تشكيلة OnePlus 9 Series القادمة من شركة OnePlus ستصل على الأرجح في شهر مارس من العام المقبل، وقد بدأت الدفعة الأولى من الشائعات المتعلقة بهذه التشكيلة تشق طريقها بالفعل إلى شبكة الإنترنت هذا الشهر. في البداية، سمعنا أن OnePlus تُخطط لإطلاق ثلاثة هواتف كجزء من تشكيلة OnePlus 9 Series، ولكن تم دحض تلك الشائعات بعد ذلك بسرعة. الآن، لدينا صور حاسوبية جديدة تكشف لنا كيف سيبدو الهاتف OnePlus 9 العادي.

هذه الصورة الحاسوبية ليست مفصلة للغاية، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكننا إستخلاصها منها. على سبيل المثال، تبدو وحدة الكاميرا في الواجهة الخلفية مشابهة لوحدة الكاميرا في الهاتف OnePlus 8T الحالي، بينما تحتفظ الشاشة بالثقب الموجود في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.

تشير الشائعات الحالية إلى أنه سيتم ترقية الشاشة في الهاتف OnePlus 9 بحيث سيتم تزويد هذا الأخير بشاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz وبحجم أصغر يبلغ 6.55 إنش.

ومع ذلك، ضع في إعتبارك أن هذه ليست صورة رسمية مسربة، وإنما صورة حاسوبية تم إنشاؤها إستنادًا على بعض المعلومات الداخلية، لذلك قد يكون التصميم النهائي للهاتف OnePlus 9 مُختلفًا تمامًا.