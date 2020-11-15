كوالكوم تؤكد رسميًا أنها حصلت على ترخيص لإستئناف أعمالها مع شركة Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنتشرت أنباء تُفيد أن شركة كوالكوم حصلت أخيرًا على ترخيص لتزويد شركة Huawei ببعض المنتجات. لقد كانت مجرد إشاعة صادرة من الصين في تلك المرحلة مع عدم وجود دليل حقيقي يدعمها. الآن، قررت شركة كوالكوم كسر حاجز الصمت وتأكيد ذلك بشكل رسمي.

في بيان عام، أكدت شركة كوالكوم أنها حصلت على ترخيص لتزويد شركة Huawei بالمعالجات التي تدعم شبكات الجيل الرابع 4G. يتماشى هذا مع التقرير السابق الذي قال بأن شركة كوالكوم لن تكون قادرة على تقديم المعالجات المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G للشركة الرائدة الصينية في الوقت الراهن.

لا توجد أي معلومات حول الوقت الذي ستتمكن فيه شركة كوالكوم من شحن المعالجات التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G لشركة Huawei، ولكن هذه الأخيرة ذكرت مرارًا وتكرارًا أنها على إستعداد للعمل مع كوالكوم طالما سمحت الحكومة الأمريكية بذلك.