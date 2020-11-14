تكنولوجيا: أول التسريبات المصورة التي توضح التصميم المتوقع لهاتف OnePlus 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة وان بلس في الإستعداد لإطلاق سلسلة OnePlus 9 في حدث يعقد في مارس العام المقبل، واليوم تقدم أول الصور ثلاثية الأبعاد نظرة على التصميم المتوقع لهاتف OnePlus 9.

تستعد شركة وان بلس للجيل القادم من سلسلة هواتف OnePlus 9، ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن وان بلس تقدم العام المقبل ثلاثة إصدارات من سلسلة هواتف OnePlus 9، إلا أن تسريبات أخرى عادت لتؤكد لاحقاً على عدم صحة هذه التفاصيل، حيث تخطط وان بلس لإطلاق اثنان من الإصدارات فقط العام المقبل.

واليوم توضح أول التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التصميم المتوقع للإصدار الرئيسي من سلسلة OnePlus 9، حيث تكشف الصورة عن كاميرة بإعدادات ثلاثية تحاكي تصميم الكاميرة المميز لهاتف OnePlus 8T، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة في الجانب الأيسر من الشاشة.

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كما أشارت التسريبات إلى أن وان بلس تقدم ترقية في شاشة هاتف OnePlus 9 الذي يدعم معدل تحديث 144Hz، على أن يتميز بحجم 6.55 إنش في الشاشة.

يذكر أن الصور المسربة ثلاثية الأبعاد التي نشرت اليوم مازالت غير مؤكدة حتى الآن، لذا نترقب مزيد من التسريبات التي توضح رؤية وان بلس للجيل القادم من هواتفها الذكية المميزة.

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