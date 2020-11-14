تكنولوجيا: رقاقة MediaTek MT6893 تحقق آداء أعلى من Dimensity 1000 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت رقاقة MediaTek MT6893 في تسريبات جاءت عبر قوائم Geekbench مؤخراً، والتي أوضحت آداء أعلى من رقاقة Dimensity 1000 Plus في إختبارات الأنوية الأحادية.

شغلت رقاقة MT6893 المرتقبة من MediaTek بعض التسريبات خلال الفترة الأخيرة، حيث كشفت التسريبات عن آداء الرقاقة المنافس والذي يتخطى آداء إصدار الشركة السابق.

ولقد جاء تقرير مؤخراً عبر Digital Chat Station ليؤكد على أن سرعة آداء رقاقة MediaTek MT6893 يتخطى رقاقة الشركة المميزة Dimensity 1000 Plus، حيث يظهر هذا الآداء بشكل خاص في إختبارات الأنوية الأحادية.

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أيضاً قدمت نواة Cortex-A78 الرئيسية في رقاقة MediaTek MT6893 سرعة 2.8 GHz، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه النتائج ستتغير من جديد عند إطلاق الرقاقة بشكل رسمي، أو قد تطلق MediaTek اثنان من النماذج من الرقاقة، حيث من المتوقع أن تصل سرعة أقوى الأتوية في الرقاقة إلى 3.0 GHz كبديل لسرعة 2.8 GHz.

من جانب أخر تقدم أنوية Cortex-A78 الثلاثة سرعة 2.6 GHz، بينما تقدم أنوية Cortex-A55 الأربعة سرعة 2.0 GHz، كما تأتي الرقاقة بكرت شاشة Mali-G77 MC9.

يذكر أن التقارير السابقة أشارت إلى أن رقاقة MediaTek MT6893 ترتكز على نفس معمارية رقاقة Exynos 1080 من سامسونج، إلا أنها تأتي بعملية تصنيع TSMC بدقة 6 نانومتر.

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