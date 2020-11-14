آبل تنضم للتو إلى تحالف يهدف إلى تطوير شبكات الجيل السادس 6G

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أنه لم يتم بعد إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن العالم بأسره، يبدو أن الشركات لا تضيع الوقت في محاولة تطوير تكنولوجيا الجيل السادس 6G القادمة. في الواقع، أحدث شركة تقرر الإنضمام إلى التحالف الذي يهدف إلى تطوير هذه التكنولوجيا هي شركة آبل، والتي أصدرت للتو فقط أول هاتف ذكي لها يتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G.

هذا التحالف الذي إنضمت إليه شركة آبل مؤخرًا يُطلق عليه إسم Alliance for Telecommunications Industry Solutions، وهو تحالف يضم العديد من الشركات التقنية الكبرى وشركات الإتصالات التي تتطلع إلى المساعدة في تطوير تكنولوجيا الجيل السادس 6G من أجل المستقبل. في حين قد يبدو أن هذه الشركات تتقدم على نفسها، فنحن نفترض أن وصول هذه التكنولوجيا في وقت مبكر عن المتوقع ليس بالأمر السيء.

وفقًا للإعلان، فهو يقول : ” تم تصميم التحالف لإرساء الأساس لسوق نابض بالحياة للإبتكار في أمريكا الشمالية من أجل الأجيال المقبلة من تكنولوجيا الهاتف المحمول، وقد تم تسمية التحالف بـ Next G Alliance بعد هدفه الأساسي المتمثل في ترسيخ مكانة أمريكا الشمالية في المسار التطوري لشبكات الجيل الخامس وتطوير تكنولوجيا الجيل السادس. وسيشمل عمله دورة الحياة الكاملة للبحث والتطوير والتصنيع والتوحيد وإعداد السوق “.

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حتى الآن، يضم هذا التحالف كل من Apple و Charter و Cisco و Google و HP و Intel و AT&T و Bell Canada و Ciena و Ericsson و Facebook و InterDigital و JMA Wireless و Microsoft و Nokia و Qualcomm و Samsung و T-Mobile و TELUS و Telnyx و UScellular و Verizon.