Realme تُحدد 19 نوفمبر كتاريخ لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme 7 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Realme 7 5G والذي تم رصده في وقت سابق من هذا الأسبوع يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات التايلاندية NBTC سيتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 19 من شهر نوفمبر الجاري. وردتنا هذه المعلومة من الحساب الرسمي لشركة Realme على شبكة تويتر في المملكة المتحدة مع العلم بأنه سيتم بث حدث الإعلان الرسمي مباشرة على الفيسبوك وتويتر واليوتيوب في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت جرينيتش، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

قامت شركة Realme بنشر صورة رسمية للهاتف Realme 7 5G، وهي الصورة التي أكدت لنا أنه سيضم ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب. وللآسف، لم يتم الكشف عن أي معلومات رسمية حول المواصفات التقنية للهاتف، ولكن حصلنا في وقت سابق من هذا الأسبوع على أدلة تُفيد أن الهاتف Realme 7 5G سيضم نفس تصميم ومواصفات الهاتف Realme V5 5G المتاح حاليًا في الصين فقط، وهذا ما يعني بأن Realme 7 5G سيمثل النسخة العالمية من الهاتف Realme V5 5G.

للتذكير، جاء الهاتف Realme V5 5G مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 720 بتردد 2.0GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W مما يتيح إعادة شحن البطارية بالكامل في غضون 65 دقيقة.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Realme V5 5G كما يوحي إسمه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبالضبط شبكات Sub-6GHz المستقلة وغير المستقلة، ويضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تمتاز بدقة 16 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.

Tune into the realme UK Livestream launch of #realme75G and our #realDeals Black Friday event.

19.11.20 at 10 AM GMT. https://t.co/tnqHWSDBei