فاطمة أيت طالب - دبي - حصل الهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T على تحديث OxygenOS 10 الذي يستند على نظام Android 10 في فصل الربيع، ولكن التحديث كان مليئًا بالمشاكل، لذا قامت الشركة بسحبه وبدأت العمل عليه مرة أخرى بعد إكتشاف مشكلة في وحدة الإتصال. بعد ستة أشهر، قررت OnePlus أخيرًا إصدار النسخة الرسمية والمستقرة من التحديث والتي يمكن للجميع تحميلها الآن من خلال رابط المصدر أدناه. ولكن قبل التوجه إلى هناك، دعونا نرى ما هو الجديد :
- إصلاح مشكلة تسجيل المكالمات
- إصلاح مشكلة تعطل التنبيهات أثناء إيقاف تشغيل الهاتف
- تثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر 2020
- ترقية حزمة التطبيقات Google Mobile Services إلى الإصدار 2020.08
- إضافة إيماءة الرجوع من أسفل الشاشة في الهاتف OnePlus 5T
- إضافة خاصية التثبيت الرقمي للمشاهد EIS، مما يوفر لك تجربة تصوير أكثر إستقرارًا وخالية من الإهتزازات
سيصل هذا التحديث الجديد للهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T في جميع أنحاء العالم تدريجيًا. ومع ذلك، بفضل منتديات XDA Developers، يُمكن تخطي عملية الإنتظار من خلال تحميل ملفات التحديث إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه وتثبيته يدويًا علمًا أن حجم هذا التحديث يبلغ 253 ميغابايت.
كانت هذه تفاصيل خبر هواتف OnePlus 5 تبدأ رسميًا بتلقي تحديث OxygenOS 10.0.1، وإليكم كيفية تحميله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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