الإعلان عن سماعات الأذن اللاسلكية Red Magic Cyberpods من أجل الأسواق العالمية

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر يوليو الماضي، قامت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE بالإعلان رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Nubia Red Magic TWS في الصين جنبًا إلى جنب مع الساعة الذكية Nubia Watch. الآن قررت هذه السماعات أن تشق طريقها إلى الأسواق العالمية تحت إسم Nubia Red Magic Cyberpods.

للتذكير، سماعات Red Magic Cyberpods موجهة لمحبي الألعاب كما أنها تأتي مع أضواء RGB، وتصميم يسمح بوضعها داخل الأذن. وعلاوة على ذلك، فهذه السماعات تأتي مع وضع خاص للكمون المنخفض، ومع ميزة لربطها بلمسة واحدة مع هواتف Nubia. وإلى جانب ذلك، فهي توفر ما يصل إلى 20 ساعة من عمر البطارية وعناصر تحكم حساسة للمس في الجانب.

قررت العلامة التجارية الفرعية Nubia عرض سماعتها اللاسلكية الحقيقية للأذن Nubia Red Magic Cyberpods للبيع على الصعيد العالمي مُقابل 50 دولار أمريكي علمًا أنها معروضة الآن للبيع على الموقع الرسمي للشركة الصينية على شبكة الإنترنت.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أن Nubia قررت كذلك اليوم إطلاق لون جديد للهاتف Nubia Red Magic 5 يُدعى Eclipse Black، وستكون هذه النسخة متاحة للشراء مع خيار واحد فقط على مستوى الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية، فهي ستضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، وستُكلف المستهلكين ما يُعادل 579 يورو مع العلم بأنها ستُعرض للبيع في أوروبا أولاً إبتداءً من 20 نوفمبر، في حين ستصل للبلدان الأخرى حول العالم في وقت لاحق.